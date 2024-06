«I troppi cantieri penalizzano soprattutto i disabili» 

«Siamo ben contenti che le città rinnovino il loro patrimonio di piazze e vie, ma un’attenzione particolare dev’essere posta affinché non si creino disturbi a chi ha più difficoltà nel percorrere le strade».

Nelle parole di Michele Cascìu, presidente dell’Ordine degli Architetti di Cagliari, si sintetizza un’altra delle problematiche causate dall’emergenza cantieri in città. Se i lavori in corso creano disagio ai cittadini in generale, specialmente ai titolari di imprese e agli automobilisti, per anziani e persone con disabilità l’ostacolo può risultare ancora maggiore.

Se n’è discusso ieri al T-Hotel al convegno “Architettura e cantieri senza ostacoli”, promosso dall’Ordine degli Architetti e Sia srl, con la partecipazione di esponenti di Regione, Università, Tribunale, oltreché di sindacati ed enti per i lavoratori. «Spesso non si fa caso al problema, perché per molti è facile attraversare la strada o eludere un ostacolo, ma non è così per tutti», ha spiegato Cascìu. «Girando per la città ci imbattiamo in diversi cantieri e ci accorgiamo di quanto gli interventi incidano sulla mobilità e nella fruizione dello spazio. Vorremmo che nella giusta operosità di un cantiere venissero rispettati i diritti di tutte le persone». Come affrontare il problema? «Servono attenzione, investimenti e soprattutto formazione».

Il necessario cambio di passo sulle tempistiche dei lavori si rende quindi fondamentale anche per risolvere questi disagi. L’Ordine si candida come raccordo per mettere in comunicazione le idee e i possibili interventi a riguardo.

«La necessità del convegno nasce dalla mancanza di dialogo tra gli enti che si occupano del tema dei lavori pubblici a vari livelli», ha illustrato l’architetta Barbara Moralis, consigliera dell’Ordine delegata alla Formazione, che ha coordinato l’incontro. «Oggi ci troviamo di fronte a un quadro scomposto, è urgente ascoltare i vari soggetti per avere un’immagine chiara del problema». Prevista la pubblicazione di un documento «che farà dialogare questi enti e servirà a rispondere alle domande su come migliorare la situazione».

