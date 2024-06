Le notti con più di 20 gradi sono state 65, i giorni “estivi” 169. Sono i numeri del 2022 che, elaborati in uno studio multidisciplinare, hanno portato l’Istat a decretare quella di Oristano come la provincia più “tropicale” d’Italia, davanti a Bologna e Genova. La statistica è stata presentata in occasione della cinquantesima giornata mondiale dell’Ambiente, celebrata dalle Nazioni unite.

