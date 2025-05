I treni si fermano per lo sciopero: «Adesione all’80%»  

Disagi per i viaggiatori per lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb e Sgb. Moltissime partenze cancellate dalle stazioni dei treni in Sardegna. Inevitabili i disagi per i passeggeri anche per il collegamento via binari da Cagliari all'aeroporto di Elmas. Secondo i dati forniti da Usb, la percentuale delle cancellazioni si aggira intorno all’80 per cento. «L’adesione è buona - commenta Omar Trudu, responsabile Usb Lavoro privato Sardegna - con molti i treni cancellati in tutta l’Isola fuori dalle fasce di garanzia. Questa adesione ha quindi un valore ancora maggiore poiché è stato sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che noi consideriamo del tutto insufficiente». Garantiti i servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Il rinnovo del Ccnl Ferrovie prevede un aumento medio di 230 euro mensili, una tantum di 1.000 euro, la rivalutazione delle principali indennità e l'introduzione di buoni pasto da 7 euro per i lavoratori degli appalti ferroviari. Sul piano della sicurezza, poi è stata istituita la figura del Rls di sito e la Stop Work Authority, che permette di interrompere l'attività in caso di pericolo, senza conseguenze disciplinari. «L’accordo - afferma il leader Fit Cisl, Salvatore Pellecchia - non rappresenta un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso ambizioso».

