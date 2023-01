I tre santi turritani e il patrono di Olbia Storie di martiri 

Vicenda di mirabile conversione quella dei Martiri Turritani sullo sfondo - comune a tanti altri sardi “testimoni della fede” - delle sanguinose persecuzioni di Diocleziano in tutto l’impero nel vano disegno di sopprimere nel sangue la dilagante fede nel Risorto di Nazareth. Gavino, Proto e Gianuario, seppure distanziati di qualche giorno, affronteranno insieme la loro condanna a morte, esempio luminoso - sino ai nostri giorni - di una fede gioiosa e incrollabile. Olbia, porto “frontaliero” di Ostia, quello più vicino al continente, rotta privilegiata per i Romani da e per la Sardegna, conoscerà il martirio di Simplicio. Il suo nome, non a caso, deriva dal romano simplex, semplice. Sarà pastore della diocesi olbiese, primo vescovo e martire nella millenaria storia cristiana sarda.

Muoiono martiri, testimoni fieri ed eroici davanti ai loro persecutori, in due città di mare, in due porti del nord della Sardegna, già allora fiorenti e importanti scali per l’economia e la cultura dell’epoca. Gavino, Proto e Gianuario, martiri cristiani di Porto Torres - e con loro, anche San Simplicio, patrono di Olbia – sono i protagonisti del quinto volume della collana Santi di Sardegna in edicola da domani a 1,50 € più il prezzo del quotidiano.

Conversioni esemplari

Vicenda di mirabile conversione quella dei Martiri Turritani sullo sfondo - comune a tanti altri sardi “testimoni della fede” - delle sanguinose persecuzioni di Diocleziano in tutto l’impero nel vano disegno di sopprimere nel sangue la dilagante fede nel Risorto di Nazareth. Gavino, Proto e Gianuario, seppure distanziati di qualche giorno, affronteranno insieme la loro condanna a morte, esempio luminoso - sino ai nostri giorni - di una fede gioiosa e incrollabile. Olbia, porto “frontaliero” di Ostia, quello più vicino al continente, rotta privilegiata per i Romani da e per la Sardegna, conoscerà il martirio di Simplicio. Il suo nome, non a caso, deriva dal romano simplex, semplice. Sarà pastore della diocesi olbiese, primo vescovo e martire nella millenaria storia cristiana sarda.

La prima Passio

Il martirio di Gavino, Proto e Gianuario è narrata in due Passiones di epoca medievale. «A Turris, sul Monte Agellu, il presbitero Proto assieme al diacono Gianuario, poiché predicavano il Vangelo vennero arrestati su ordine del governatore Barbaro. «Non sapete che dagli imperatori romani c’è l’ordine di obbligare i cristiani ad offrire vittime agli idoli o – se rifiutano – di eliminarli con le armi?», tuonò il governatore. Gli risposero: «Si deve obbedire a Dio prima che agli uomini: all’Eterno, a Lui solo rivolgiamo le nostre preghiere». A queste parole il magistrato condannò i due santi alla tortura, convinto che avrebbero ceduto, affidandoli al soldato Gavino, loro guardiano. Il soldato, sentendoli pregare Dio, si commosse a tal punto che, ascoltando le loro parole, capì che erano innocenti e si convertì alla fede cristiana restituendo loro la libertà».

Il martirio

Il giorno dopo Barbaro volle al suo cospetto i due prigionieri. Gavino, però, gli disse di averli lasciati liberi confessando di essersi convertito e di aver abbracciato la fede nell’unico Dio. Con grande coraggio, propose allo stesso governatore di fare altrettanto e di smettere di obbligare la popolazione ad adorare gli dèi pagani, dicendosi pronto ad affrontare il martirio. Barbaro, infuriato di fronte a tale richiesta, ne decretò la condanna a morte e ordinò che Gavino venisse decapitato «in un luogo lontano dalla città, in modo che i cristiani non lo venerassero come Santo». San Gavino morì il 25 ottobre del 303 d.C.

Il primo miracolo

La morte di Gavino fu segnata da un primo miracolo. Mentre andava verso il martirio una donna gli offrì il suo fazzoletto perché potesse coprirsi gli occhi durante la decapitazione. Subito dopo il martirio Gavino apparve al marito della donna dicendogli, una volta tornato a casa, di ringraziare sua moglie per il gesto delicato e gli restituì quel lino. Solo allora l’uomo si accorse che la stoffa era macchiata del sangue del santo e, ascoltando il racconto della moglie, capì di aver assistito a un miracolo. Nel frattempo Gavino, in visione, esortò Proto e Gianuario a recarsi in città per associarsi a lui nel martirio. E così avvenne. Barbaro li condannò entrambi alla medesima pena. Il 27 ottobre del 303 i due furono condotti nello stesso luogo dove era morto il loro compagno, e dopo aver pregato, furono decapitati. Nella notte, uomini di fede seppellirono i loro corpi in un luogo presso il quale ancora oggi avvengono miracoli.

Due grandiose basiliche

Di entrambe queste eroiche storie di fede restano, scolpite nella pietra, due grandiose vestigia: la più grande (e non solo per dimensioni) basilica romanica della Sardegna e, da Porto Torres a Olbia, uno degli esempi più fulgidi dell’architettura sacra unanimemente riconosciuta come “la basilica meglio conservata di tutta la Sardegna”. In loro onore e perenne gratitudine si celebrano anche due imponenti feste di popolo (“Festha Manna” a Porto Torres e “Festa de mesu maju” a Olbia), appuntamenti che - anno dopo anno - ridanno vigore e freschezza a una devozione che dimostra un radicamento profondissimo, mai scalfito neppure minimamente dal passaggio del tempo e delle mode.

Reliquie e “cumbessias”

Le reliquie dei Santi Gavino, Proto e Gianuario sono custodite nella cripta secentesca della Basilica, grande quanto la navata centrale. Nella “cripta-antiquarium” sono presenti, inoltre, cinque splendidi sarcofagi del III-IV secolo appartenenti alla necropoli di Turris Libisonis, un sarcofago medievale, i resti di una cappella funeraria del IV secolo, cinque statue settecentesche in marmo di Carrara, tre delle quali, realizzate dallo scultore genovese Giacomo Antonio Ponzanelli ed altre dodici realizzate in terracotta smaltata nel XIX secolo.

Le feste

San Gavino è festeggiato solennemente a Porto Torres il lunedì dopo Pentecoste (la Festha Manna, la festa grande), mentre il 25 ottobre è la celebrazione della memoria liturgica in tutta la Provincia Ecclesiastica. È il patrono della Città (assieme a San Nicola di Bari e alla Madonna delle Grazie), dell’Arcidiocesi e della Provincia di Sassari, oltre che - sempre in provincia di Sassari - di di Muros, di Gavoi, Illorai ed Esporlatu nel Goceano e di Oniferi in provincia di Nuoro. San Gavino Monreale ne prende il nome per la presenza della chiesa parrocchiale a lui dedicata, e lo festeggia il 30 maggio.

Vescovo

Sulla esistenza storica di San Simplicio non vi sono dubbi, dato che tutti i martirologi ne fanno cenno. La Passio del XII secolo, redatta dai monaci Vittorini di Marsiglia, lo presenta come vescovo e martire sotto Diocleziano nel 304. Civita (poi Olbia), la Gallura e il giudicato di Gallura lo scelsero come loro protettore. Il Martirologio Romano afferma che Simplicio morì a Fausania (l’attuale Olbia) trafitto da una lancia al tempo di Diocleziano, sotto il preside Barbaro. Insieme a lui vennero martirizzati anche Rosola, Diocleziano e Fiorenzio. I quattro furono sepolti nella necropoli romana posta fuori le mura.

Una parte del corpo del santo, secondo una leggenda locale, sarebbe stata gettata in mare vicino l’isolotto di Tavolara, perché ai superstiziosi pescatori sembrava che le acque ribollissero continuamente.

