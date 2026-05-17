i tre pilastri della futura torres 

sassari. La Torres può ricominciare da tre. Il tecnico Alfonso Greco, un’ossatura di squadra ringiovanita in alcuni ruoli e l’entusiasmo dei 5 mila del “Vanni Sanna”. Non è poco. Anzi, per come era iniziata la stagione è moltissimo. I rischi erano due: retrocedere o nel migliore dei casi salvarsi senza però aver costruito nulla in prospettiva e sperperando, pure, l’entusiasmo ricreato dopo le due stagioni. Gli errori commessi nell’impostazione del quarto campionato di Serie C sono serviti da lezione e si può essere fiduciosi per la stagione 2026/27.

Il tecnico Greco

La terza volta sulla panchina rossoblù è stata la più proficua per il tecnico Alfonso Greco. Il peso specifico di questa salvezza conquistata in rincorsa è superiore persino al secondo e terzo posto dei due precedenti campionati. Anche perché la Torres ha chiuso in crescendo e non in calando. Oltre alle già note capacità di saper fare gruppo e dare ordine tattico, l’allenatore romano ha dimostrato di essere migliorato in alcuni aspetti, come la maggiore fiducia ai giovani (Nunziatini e Di Stefano, ma anche Baldi) e interessanti variazioni anche sulla ricerca della profondità, col minore utilizzo dei passaggi laterali o addirittura arretrati.

Greco ha saputo conquistarsi la fiducia di molti di quei tifosi che lo avevano contestato duramente. «Mi sento parte della città», ha detto sabato notte. Nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza.

I giocatori del futuro

L’estate scorsa c’era l’esigenza di ringiovanire la rosa. Si è probabilmente passati da un estremo all’altro, trascurando gli equilibri. Alla fine di questo campionato però sono emersi prepotentemente tre giocatori che per età sono destinati a crescere ancora: Di Stefano, Nunziatini e Sala.

La punta Stefano Di Lorenzo compirà 24 anni a settembre. Si è sbloccato alla giornata numero 20 e da allora ha realizzato 11 reti, unico rossoblù in doppia cifra. Questa estate ha firmato un triennale. Significa che ha ancora due stagioni sassaresi davanti a sé. Più sorprendente l’evoluzione di Francesco Nunziatini, 23 anni. Mister Greco lo ha recuperato mentalmente anzitutto e poi lo ha schierato in difesa con buonissimi risultati. Crede tanto su di lui da averlo subito reinserito titolare nei playout nonostante sia rimasto fermo per qualche settimana.

Il più giovane è Mattia Sala, appena 21 anni. Arrivato in prestito dal Pisa ha subito dimostrato il suo grande dinamismo prima come esterno destro a tutta fascia, poi come trequartista. Il migliore in assoluto come costanza di rendimento. Attenzione: il contratto col Pisa scade a giugno. Se serve un investimento economico, vale la pena farlo per lui. L’altro giovane che ha dimostrato affidabilità è il difensore Matteo Baldi, 24 anni, anch’egli è arrivato in prestito, ma la Juve Stabia gli ha allungato il contratto sino al 2028.

Entusiasmo

Il finale del campionato più tormentato da quando la Torres targata Abinsula è in Serie C è stato anche quello con il finale più energetico, persino trionfale col giro di campo della squadra applaudita da tutti i 5mila del “Vanni Sanna”.

Una bella spinta sia per la dirigenza sia per la squadra quella ricevuta dal pubblico. Paradossalmente le precedenti stagioni si erano concluse mestamente, con l’eliminazione al primo turno dei playoff dopo il secondo posto due anni fa, e addirittura in polemica e contestazione nel 2025, dopo il 7-1 rimediato nei playoff con l’Atalanta Under 23 che aveva cancellato la terza posizione conquistata in campionato.

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