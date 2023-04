“I Tre Moschettieri”, l’anteprima è al Notorious 

Il fascino del cappa e apada colpisce ancora e il romanzo di Alexandre Dumas sui “Tre Moschettieri” (più uno, D'Artagnan) rinverdisce in sala con un nuovo kolossal la sua popolarità, considerando che non meno di 20 volte, tra cinema e tv, è stato portato sullo schermo. Martin Bourboulon dirige per l'occasione un cast all star francese per un dittico: “I Tre Moschettieri - D'Artagnan”, in anteprima al cinema Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari da giovedì, e poi “I Tre Moschettieri - Milady”, lasciando lo spettatore in attesa visto che il primo dei due si chiude con il finale in sospeso come in una serie tv o come un feuilletton come era la saga di Dumas all'epoca.

“I Tre Moschettieri - D'Artagnan”, accompagnato in libreria dal romanzo e dal manga tratti dal film, entrambi editi da Gallucci, prova a conquistare un pubblico giovane ad un film d'avventura che non sia un fumetto Marvel e in cui i protagonisti non siano in mondi distopici ma piuttosto in un viaggio nel tempo del XVII secolo, di re Luigi XIII e della Francia del cardinal Richelieu. Francois Civil è D'Artagnan, il giovanissimo guascone con il mito dei Moschettieri, spavaldo e coraggioso, appassionato, disposto a tutto per la verità. Vincent Cassel è un malinconico Athos, Romain Duris è un Aramis rock, il viveur Porthos è Pio Marmai, Louis Garrell è re Luigi XIII, la lanciatissima Vicky Krieps è Anna d'Austria sua moglie, Eva Green è Milady.

I set sono bellissimi, quasi cartoline turistiche dalla Francia, luoghi suggestivi di Parigi come gli Invalides, il cortile del Louvre e poi ancora la Bretagna, la Normandia, la Borgogna.

