“I tre moschettieri” al Notorious 

La pellicola, che verrà proiettata in anteprima questa sera alle 20.30 nella sala 4, ovvero la più spaziosa del cinema, contenente 165 posti, uscirà ufficialmente domani e l’attesa è occasione propizia per riflettere sulla magia di una storia capace di mettere d’accordo tutti, sin da quando nel lontano 1844 Dumas pubblicò a puntate sul quotidiano Le Siècle il primo capitolo della trilogia dei moschettieri completata da “Vent’anni dopo” e da “Il visconte di Bragelonne”.

Nel nuovo adattamento del regista francese Martin Bourboulon, il cast messo in scena è di assoluto prestigio e, soprattutto, coniuga attori dal percorso consolidato a volti nuovi, elemento questo in grado di avvicinare a un grande classico un pubblico giovane e pronto a immergersi in vicende che non conoscono le insidie del tempo: si va da Francois Civil che interpreta il passionale protagonista D’Artagnan, a un Vincent Cassel che valorizza grazie alla sua esperienza il personaggio malinconico di Athos, passando per Romain Duris che presta il suo volto al vivace Aramis e Pio Marmaï che calza a pennello per il più estroverso dei moschettieri ovvero quel Porthos amante del bere e del buon cibo, senza dimenticare Eva Green nei panni di Milady, Louis Garrel nei panni del sovrano Luigi XIII e Vicky Krieps in Anna D’Austria.

Intramontabile? Certo che sì. Affascinante? Indubbiamente. Ma quel che caratterizza la storia dei tre moschettieri, nuovamente sul grande schermo oggi con l’anteprima targata Notorious Cinema di Cagliari in piazza L’Unione Sarda della pellicola kolossal “I tre moschettieri – D’Artagnan”, è la sua capacità di rendere l’epica e il coraggio valori vicini alle persone che affrontano la loro quotidianità lasciandosi trasportare dagli ideali di lealtà e amicizia che costituiscono il caposaldo delle avventure dei personaggi nati da Alexandre Dumas padre – in collaborazione con Auguste Maquet – destinati a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella letteratura così come in ambito cinematografico.

Le stelle

Da non perdere

Di culto

Il gusto per l’avventura, i duelli, il ritmo dinamico della narrazione sono solo alcuni degli aspetti che si colgono di primo acchito prendendo per mano quello che a pieno diritto può essere considerato un capolavoro: in realtà, c’è molto di più e le parole di D’Artagnan nel capitolo XI ne sono la dimostrazione. «Da coloro da cui si è amati non c’è nulla da temere» concetto significativo completato nei capitoli successivi dalla saggezza disincantata di Athos che riflette sull'esistenza e sulla sua complessità. «La vita è un rosario di piccole miserie che il filosofo sgrana ridendo». I più ricorderanno il motto «Uno per tutti, tutti per uno», quindi è bene rimarcare uno dei passi più intensi nati dalla penna raffinata di Dumas. «Ogni falsità è una maschera e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre con un po’ di attenzione a distinguerla dal volto».

Negli anni

Gli adattamenti, nel corso degli anni, sono stati molteplici: si va dal cortometraggio del 1909 firmato da Mario Caserini, uno dei pionieri del cinema nostrano, a Richard Lester che con la storia dei moschettieri – esattamente 50 anni fa – fece la sua fortuna anche grazie alla dissacrante sceneggiatura di George MacDonal Fraser sino alla performance sopraffina di Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, John Malkovich, Jeremy Irons nel colossal de “La maschera di ferro” del 1998 diretto da Randall Wallace con Leonardo DiCaprio. E se i giorni odierni sono sempre più segnati dalla malizia e dall’astuzia, che si ritrovano nelle figure della sensuale Milady e del Cardinale Richelieu, l’opera mostra con fermezza che non avranno mai la meglio su una solida tempra morale. Immergersi nel mondo dei tre moschettieri è un tuffo suggestivo nell’epoca della rivoluzione scientifica e del barocco, un ammonimento che ricorda quanto valga la pena battersi per la verità. Perché ricordare, come sosteneva lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, vale sempre la pena: perché significa ripassare dalle parti del cuore.

