Il piano.
05 settembre 2025 alle 00:29

I tre livelli di strategia per blindare un futuro cessate il fuoco 

Bruxelles. Il piano a grandi linee era pronto da tempo ma i dettagli, in questi casi, fanno la differenza. E da quando Donald Trump ha deciso di far parte della partita è scattata l’accelerazione. La strategia si basa dunque su tre livelli.

Porcospino d’acciaio

Con questa espressione s’intende la cooperazione senza limiti tra l’Ucraina e l’Occidente - in barba a quanto chiede Mosca - in modo d’armare sino ai denti le forze armate di Kiev e rendere il Paese un boccone indigesto per la Russia. I risultati si vedranno sul lungo periodo. L’Ucraina sarà in questa visione il primo bastione di difesa contro le mire imperiali del Cremlino.

Scarponi sul terreno

I leader ormai parlano espressamente di «contingente multinazionale» dislocato in Ucraina. Quali compiti avrà, chi vi parteciperà e con quali regole d’ingaggio resta da capire. Di certo non sarà stazionato nei pressi del fronte. È stata menzionata l’ipotesi della «forza di rassicurazione», con base nella parte occidentale del Paese, vicino alle linee di approvvigionamento Nato. A guidarla sarebbero Londra e Parigi: è circolata la cifra di 20-25mila uomini.

Il ruolo degli Usa

Gli europei però da soli non ce la fanno, visto lo stato pietoso delle loro forze armate dopo decenni di tagli alla spesa militare. Il cosiddetto “backstop” di Washington serve a rendere agibili i piani fornendo supporto operativo attraverso i satelliti, l’intelligence, i droni, gli aerei da trasporto e quant’altro. Il tema di chi monitorerà la linea di contatto rappresenta il quarto livello. Si è parlato di Cina, di missione Onu, di Brics e Turchia. È l’aspetto più delicato.

