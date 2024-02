I tre giovani tunisini restano in carcere per tentato omicidio 

I tre tunisini tra i 25 e i 27 anni, fermati dalla Squadra Mobile per il tentato omicidio di due algerini, restano in carcere. Ieri mattina Hamdi Kouki, Abbes Amin Mouhamed e Anouer Ben Faied (questi ultimi due accusati anche di detenzione di sostanze stupefacenti) sono stati interrogati dalla gip Manuela Anzani: difesi dall’avvocato Alessandro Falconi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il legale ha chiesto che l’accusa di tentato omicidio venga riqualificata in lezioni personali aggravate. La giudice ha invece ritenuto gravi i fatti unitamente alla spregiudicatezza degli indagati nella loro azione e al pericolo di fuga: da qui la necessità di confermare la custodia cautelare in carcere.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Mobile, nelle indagini coordinate dal pubblico ministero Enrico Lussu, i tre accoltellamenti in meno di due giorni che hanno insanguinato le strade del rione Marina, tra il 26 e il 27 gennaio, sarebbero legati a conflitti tra bande di tunisini e algerini in lotta per contendersi il territorio e la gestione dello spaccio di droga nel rione. Un sospetto messo nero su bianco nella convalida dell’arresto dei tre giovani tunisini. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA