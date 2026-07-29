I tre giorni di “Mare e Miniere” alla Villa Siotto di Sarroch 

Dopo le intense giornate dei seminari di canto, musica e danza popolare che si sono tenuti a fine giugno a Portoscuso, “Mare e Miniere” riprende il suo cammino attraverso la Sardegna: da oggi a sabato 1 agosto, la rassegna itinerante organizzata dall'associazione culturale Elenaledda Vox, con la direzione artistica di Mauro Palmas, fa tappa a Sarroch per tre serate a Villa Siotto, tra libri e musica, tutte con inizio alle 21.30 e ingresso libero.

Ad aprire il programma sarà Giuseppe Corongiu con la presentazione del suo libro "Gherras", pubblicato l'anno scorso da Janus editore; poi il concerto di Stefano Valla (piffero e voce) e Daniele Scurati (fisarmonica e voce), tra i più autorevoli interpreti della tradizione musicale dell'Appennino delle Quattro Province.

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