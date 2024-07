I tre dipinti di Filippo Martinez 

Lo scrisse già 20 anni fa, ed era la sua epigrafe. «Trasloco. Vado in quel che faccio e faccio quel che sogno. Sono altrove. Altrove è l’unico posto possibile». Allora, Filippo Martinez aveva 50 anni, e se non ha cambiato idea (oggi ne ha 73), quel cenno ai sogni e all’altrove sono la chiave interpretativa della sua arte. Di “Agola”, come di “Sos Bàtero” e “Scontro frontale n° 3”, le opere che oggi donerà ai Musei Nazionali di Cagliari, come di tutta la sua poliedrica produzione artistica.

Tragediografo ossessionato dalla sintesi che opera in tutti i campi della comunicazione, dal 20 luglio del 2001, giorno del suo compleanno, Filippo Martinez ha proclamato la sua morte indidascalica (da non confondere con la morte didascalica che è quella che procura il lavoro alle agenzie di pompe funebri); «da allora mi considero postumo e ho rinunciato del tutto alle consuetudini che mi facevano perdere tempo». Per “Prendas Torradas”, all’Ex Regio Museo, alle 18, Gianni Giugnini, pubblicitario, con Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, e Maria Antonietta Mongiu, componente del Consiglio di amministrazione, presenteranno l’opera dell’eclettico pittore oristanese, ma anche regista, scrittore, autore teatrale, radiofonico e televisivo.

L’analisi

Come illumina Giugnini: «Non dalla pittura bisogna partire per comprendere la pittura di Filippo Martinez, ma dalla sua capacità di vivere e lavorare in continuum». In altre parole, «non c’è soluzione di continuità fra la sua vita e le storie che racconta nei suoi quadri, così come non c’è soluzione di continuità fra le storie che racconta nei suoi quadri e quelle che narra con le poesie, i racconti o gli spettacoli».

Realtà e finzione

Martinez, che ha fondato l’Università di Aristan. Facoltà di Scienze della Felicità, e vi insegna Regalità individuale, «ha la capacità di immaginare una storia con l’intensità e la meraviglia di cui sono capaci i bambini. Come per loro, vita e finzione scorrono senza separazione». Pertanto, aggiunge Giugnini, «quello che si vede nei quadri è quello che l’artista ha già vissuto». Allo stesso modo, per l’autore di “Immortali” – ritratti dei (presunti) guardiani dell’imperatore Serse - passare da un’arte all’altra, dal linguaggio pittorico a quello letterario o fotografico, è un’abilità naturale. «Non si deve avere paura di chiedersi se un quadro continua in un racconto o se proviene da uno spettacolo: è probabile che sia così. E alla fine, quando una storia è stata raccontata nella forma di una mostra, di un libro o di un programma Tv, attraversa il tempo unendosi a tutte le opere da lui create».

Sotto i riflettori

Sono migliaia le storie immaginate, vissute, scritte, dipinte, portate in scena da Martinez nel corso della sua esistenza, e poi trasformate in spunti di riflessione creativa e filosofica, oggetto di attenzione da parte di una variegata comunità di studiosi. Di lui, conclude Giugnini, «si sono occupati, senza soluzione di continuità tra saperi, Oreste del Buono e Vittorio Sgarbi, Giulio Giorello e Barbara Alberti, Natali Poggi» e il giornalista de L’Unione Sarda «Giorgio Pisano, per citarne alcuni».

La risposta della città

“Prenda Torradas”, chiosa Mongiu, «è un’iniziativa coinvolgente, che sta risvegliando in città quell'attenzione per l'arte contemporanea che è stata, nei decenni precedenti, uno dei perni della cultura urbana. Spero che stimoli non solo gli artisti affermati ma anche i più giovani, i collezionisti, e le gallerie che un tempo erano numerose e oggi sono rarefatte».

