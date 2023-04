I tre del gruppo misto disertano l’Aula 

Chi si aspettava di capire come si sarebbero mossi in aula i tre consiglieri che hanno abbandonato i rispettivi partiti di maggioranza dando vita al gruppo misto, dovrà ripresentarsi alla prossima assemblea civica che il presidente Pepi Puddu convocherà.

Ieri infatti Davide Tatti (primo dei non eletti nel gruppo dei Riformatori ed entrato al posto di Carmen Murru, nominata in Giunta), Gianfranco Licheri (che, da unico rappresentante nei banchi consiliari del partito del sindaco, l’ha ufficialmente abbandonato) e Paolo Angioi (che invece ha salutato l’Udc) ieri nell’Aula degli Evangelisti non si sono presentati.

Assenti, come assenti lo sono stati poche ore prima dell’assemblea, quando ieri mattina hanno disertato la convocazione dell’intergruppo di maggioranza.

Una mossa, dal sapore squisitamente politico, che comunque evidenzia ancor di più come la posizione dei tre consiglieri non sia proprio in linea con la coalizione di centrodestra.

Ieri sera comunque in Consiglio abbondante spazio è stato dato alla discussione di diverse interrogazioni presentate dalla minoranza. ( m. g. )