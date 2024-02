I trattori sardi verso Bruxelles 

La battaglia non si ferma. Anzi, allevatori e pastori sardi sono intenzionati ad alzare l’asticella, pronti a portare la protesta delle campagne fino a Bruxelles, sotto il Parlamento europeo. La mano tesa del Governo italiano (che ha assicurato l’esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari fino a 10mila euro e la riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10mila e i 15mila euro) non ha soddisfatto in pieno i manifestanti che da oltre due settimane presidiano più punti della Sardegna scegliendo comunque come quartier generale il porto di Cagliari.

Pace lontana

E proprio dall’accampamento nel molo Dogane dello scalo del capoluogo i rappresentanti delle campagne confermano le intenzioni: la protesta va avanti. Le promesse arrivate dall’ultimo incontro tra i rappresentanti nazionali di “Riscatto agricolo” e il Governo non convincono infatti neppure gli allevatori e i pastori del Medio Campidano, del Sulcis, della Trexenta, del Sarrabus, del Sarcidano e dell’hinterland cagliaritano. E neppure i colleghi che presidiano Olbia e Porto Torres.

«L’apertura del tavolo tecnico è sicuramente un aspetto positivo», afferma Roberto Congia, referente regionale del comitato “Riscatto agricolo”, «ma la nostra protesta non è iniziata solo per sederci a un tavolo di trattative: vogliamo risultati concreti e impegni non verbali, ma messi nero su bianco. Finché non vedremo questo il presidio non smobilita».

Obiettivo Ue

A Cagliari dunque si continua a oltranza, almeno fino al 26 febbraio quando «anche noi andremo a Bruxelles per un sit-in organizzato a livello nazionale. Non dimentichiamo che, rispetto alle altre regioni, la Sardegna vive criticità diverse, che meritano un’attenzione diversa e azioni più mirati. A partire dal problema legato ai trasporti delle merci oltre Tirreno e al costo alle stelle del carburante con la Saras a pochi metri da qui».

Nuovi fronti

Nel mentre, sull’onda della protesta in atto un po’ ovunque, i trattori saranno in marcia domani mattina nelle strade della provincia. In particolare, la mobilitazione è in programma a partire dalle 9 fino alle 13 circa nell’ambito dell’iniziativa nazionale del settore agricolo, organizzata mediante un corteo di trattori, camion e autovetture che interesserà le statali 129 (nei comuni di Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali, Borore e Macomer) e 131 dal chilometro 142 e 135 in entrambe le direzioni di marcia. La Prefettura di Nuoro ha già organizzato un piano per la viabilità con percorsi alternativi.

In considerazione dei potenziali disagi per il traffico, la viabilità alternativa sarà programmata utilizzando, per quanto concerne la 129, la strada provinciale 17, dal bivio di Bolotana e proseguendo sulla provinciale 33 fino al bivio Borore; per quanto riguarda la statale 131 “Carlo Felice”, la ex 131 da Macomer sino a Borore.

