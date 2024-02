I trattori oggi invadono Roma, attesi 20mila agricoltori 

La protesta degli agricoltori non si ferma e tocca nuove tappe in attesa di tornare oggi di nuovo a Roma. Ieri un corteo di cento mezzi ha invaso il lungomare di Napoli, accolto dagli applausi dei cittadini, mentre la Capitale si prepara ad accogliere oggi due manifestazioni in centro. Dunque la protesta continua dopo che nella notte è arrivato il via libera sul taglio dell'Irpef agricola per due anni. Nel capoluogo partenopeo quasi cento trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina scortati dalle forze dell'ordine e hanno fatto tappa davanti alla mensa dei poveri per donare i prodotti appena raccolti.

Mentre la Capitale si appresta a ospitare la manifestazione del “Cra agricoltori traditi” a Circo Massimo e quella di Altragricoltura e Popolo Produttivo in piazza del Campidoglio. «Sono in arrivo pullman da tutta Italia», assicura Danilo Calvani, leader del Cra. «Ci aspettiamo oltre 20mila persone. Sarà una piazza aperta a tutti, tranne ai violenti».

E intorno alle 13 un corteo di 10/15 trattori partirà dal presidio di Cecchina e sfilerà, scortato dalle forze dell'ordine, fino a Circo Massimo per la manifestazione che prenderà in via alle 15. Qualche ora prima, invece, piazza del Campidoglio ospiterà il sit-in indetto da Altragricoltura e Popolo Produttivo a cui aderiscono diverse categorie produttive.

Nel mentre trattori in colonna hanno sfilato ieri mattina anche dal presidio di Porto Torres a Sassari. Una trentina di mezzi agricoli hanno marciato a circa 30 chilometri orari lungo la ex 131 in direzione Predda Niedda. Agricoltori e pastori non hanno nessuna intenzione di levare le tende. La vertenza resta aperta, il presidio si sposta a Sassari. Non solo la Pac, la Politica agricola comune dell’Europa, le restrizioni sull’uso dei fitosanitari dannosi per l’ambiente e i prodotti Ogm. «Ma abbiamo bisogno della caccia ai cinghiali tutto l’anno perché questi animali distruggono le colture, chiediamo da tempo il collaudo delle dighe che da 50 anni presentano questa criticità – precisa Gianluca Era di Olmedo –, un problema che impedisce di aumentare la capacità di raccolta dell’acqua, destinata a finire in mare. L’acqua piovana si perde perché nessuno se la sente di far raggiungere il livello massimo della diga per questioni di sicurezza».

