I trattori nelle vie della città, nonni e nipoti in lotta 

Sarà ancora protesta dei trattori al Porto di Olbia. Sotto i gazebo, tavole imbandite e cataste di legna da ardere, il presidio, in atto da lunedì scorso, si attrezza ad affrontare almeno un’altra settimana di occupazione, come annunciato ieri dal comitato spontaneo mentre il corteo di mezzi invadeva pacificamente la città; in marcia di circa trenta trattori che, dallo scalo olbiese, hanno percorso le principali vie del centro approdando all’aeroporto “Costa Smeralda”.

In lotta intere generazioni di allevatori come la famiglia Asara di Luogosanto: Agostino, 94 anni, i figli Rosara e Raimondo e il nipote ventitreenne Agostino, tutti presenti al presidio. «Siamo qui perché vogliamo continuare a vivere e lavorare in campagna, nella nostra azienda – dicono – Siamo legati alla storia e all’economia gallurese e vogliamo che abbia un futuro». Negata, per ora, l’autorizzazione a traslocare al Molo Brin. «Rimaniamo per appoggiare la protesta nazionale - ha detto il portavoce del comitato, l’allevatore Francesco Geromino - e dare voce alle problematiche che, nell’Isola, stanno uccidendo il comparto, dai costi della nafta e dei trasporti fino alla mancanza del vaccino contro la lingua blu». Intanto alcuni rappresentanti della protesta cagliaritana sono in arrivo per organizzare e scambiare idee in vista del proseguo della manifestazione.