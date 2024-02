I trattori in piazza Yenne 

I trattori arrivati dal Medio Campidano, dal Sulcis, dalla Trexenta e dall’hinterland cagliaritano potrebbero presidiare il molo Dogane del porto di Cagliari fino a lunedì. «Dobbiamo decidere insieme ed essere compatti. D’accordo con le altre regioni italiane, stiamo facendo le nostre valutazioni su modalità e durata della protesta. Una cosa è certa: la Sardegna agli incontri con le istituzioni nazionali ed europee farà la sua parte», dice Roberto Congia, referente del comitato “Riscatto agricolo” che insieme al Movimento Pastori Sardi ha organizzato il presidio.

Il rilancio

Arrivati martedì mattina per manifestare contro le politiche agricole dell’Unione europea con una trentina di mezzi, circa trecento tra allevatori e agricoltori hanno passato la terza notte sotto i gazebo e nelle cabine dei mezzi, riscaldandosi con un piccolo fuoco acceso davanti al molo. «Abbiamo chiesto un incontro al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Ursula Von der Leyen, presidente della commissione europea, ma se le risposte non saranno esaustive si rischia davvero una rivoluzione - avverte Congia – Intanto se anche dovessimo abbandonare oggi il presidio la protesta non cessa. Reggerlo sempre con gli stessi mezzi e uomini non è facile, ma non è esclusa una marcia di agricoltori e trattori più massiccia».

Il grano canadese

Intanto anche ieri i manifestanti hanno rallentato l’ingresso e l’uscita dei tir dal molo, ma per gli automobilisti in arrivo nel capoluogo dalle strade statali 130 e 195 i disagi maggiori si sono avuti nel primo pomeriggio. I camion pronti a imbarcarsi per la Penisola si sono accumulati fino al ponte della Scafa, creando così lunghe code. Mentre in tarda mattinata dalla Trexenta, scortati dalla polizia stradale, sono arrivati al porto altri sei trattori. «Stavamo lavorando nei campi e non siamo potuti venire prima, ma ora ci siamo e siamo pronti a farci sentire, confidiamo in un cambiamento da parte dell’Europa», dice Leonardo Sulis, giovane agricoltore di Mandas. E sempre ieri pomeriggio alcuni mezzi con le bandiere dei Quattro Mori hanno sfilato dal porto a piazza Yenne per attirare l’attenzione dei cagliaritani sulla protesta. «Stiamo cercando di salvaguardare anche la vita dei sardi. Forse non sanno che quello che mangiano non è genuino - spiega Andrea Piscedda, serricoltore di Capoterra – i cittadini devono unirsi a noi, il problema riguarda tutti. Pensiamo solo al pane che viene prodotto con il 70 per cento col grano super-trattato che arriva dal Canada. O a molti prodotti dell’ortofrutta trattati con pesticidi vietati in Italia: noi non li possiamo usare però poi arrivano nei supermercati e li ritroviamo sulle nostre tavole». «Continuano a darci degli inquinatori, ma noi chiediamo solo il rispetto per il nostro lavoro e per il Made in Italy», conclude Giorgio Ghiani, coltivatore di Guasila.

I rossoblù solidali

Una delegazione di manifestanti ha anche raggiunto Asseminello, dove era in corso un’amichevole tra il Cagliari e il Pirri. All’uscita dal centro sportivo hanno spiegato le ragioni della protesta ai giocatori rossoblù e donato le bandiere del movimento. A dialogare con loro è stato Nahitan Nandez: «Ditemi cosa possiamo fare, io ci sono. Ditemi dove siete e se posso vengo a trovarvi», ha detto il centrocampista.

