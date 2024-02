I trattori in piazza San Pietro 

La protesta dei trattori è arrivata in Vaticano per l’Angelus di Papa Francesco. Il mezzo-simbolo della mobilitazione, fin dalle prime ore del mattino di ieri, è stato portato simbolicamente davanti Piazza San Pietro. Tra i fedeli della preghiera domenicale c’era anche la mucca Ercolina, un altro simbolo della protesta degli agricoltori. Intanto si annuncia per domani un nuovo corteo a Roma.

Gli agricoltori hanno dunque scritto a Papa Francesco e lui li ha accolti con un pensiero alla fine dell’Angelus: «Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza», ha detto. Poche parole che dimostrano però la vicinanza; la stessa che ha consentito la possibilità di un presidio dei coltivatori a ridosso di Piazza San Pietro. «Immensa gratitudine» nei confronti del Papa è espressa dai Maf, i movimenti agricoli federati, che, oltre a scrivere una lettera a Francesco, hanno portato dei doni: un trattore, «simbolo della nostra fatica», la farina, «con la quale vogliamo continuare a fare il pane», una immagine di Cristo trovata in un campo mentre un coltivatore lavorava con l’aratro, e una campana, strumento degli allevatori «ma anche simbolo del pellegrinaggio».

«Il Papa dia voce ai nostri problemi», è l’appello lanciato da Pietro Megna, uno dei portavoce del movimento, che sta attraversando da settimane l’Italia e l’Europa. Nella lettera inviata al Papa i promotori della mobilitazione scrivono: «Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo». Ma la vera star della mattinata in Vaticano è stata proprio la mucca Ercolina che ha attraversato via della Conciliazione, scortata dagli stessi agricoltori e dalla polizia, suscitando la curiosità dei tanti pellegrini e famiglie che erano a San Pietro.

Per il 20 febbraio è annunciato un nuovo corteo a Roma. Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto agricolo, riferisce: «Al corteo intendiamo far partecipare circa trecento mezzi e partiranno dal presidio di via Nomentana». Ieri mobilitazione dei trattori anche a Cagliari: gli agricoltori e i pastori sardi, che da quasi tre settimane stanno occupando l’area davanti al varco Dogana del porto di Cagliari, hanno chiesto l’intermediazione del prefetto per incontrare la premier Giorgia Meloni.

