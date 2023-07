I trasporti inefficienti sono un problema per il 94% dei sardi 

La parola “trasporti” ricorre nel 94% delle risposte nella ricerca “Isola oggi”, diretta dal sociologo Francesco Nicola Maria Petricone, docente alla Pontificia Università della Santa Croce e consigliere di Giorgia Meloni. «Su 1403 opinioni, ben 1318 volte è stato scritto che i trasporti sono il problema della Sardegna», spiega l’esperto, che nei giorni scorsi, insieme con il presidente della Commissione regionale insularità Michele Cossa, ha presentato questo studio realizzato nel quarto trimestre del 2022 in quattro realtà geografiche: Sardegna, Sicilia, Isole minori e Penisola. I sardi che hanno partecipato – la fascia di età più rappresentata è fra 36 e 55 anni – ha detto che vivere nell’Isola è svantaggioso, perché l’assenza di trasporti efficienti porta «emarginazione, economica e culturale», «rinuncia a occasioni formative», «limitazione delle opportunità», «si arriva sempre in ritardo sulle novità di qualsiasi genere», «non sembriamo italiani», «proviamo disagio quotidiano», anche perché «per andare a curarci e per fare molte altre cose bisogna andare nel continente, e sono spese e sacrifici». Al secondo posto tra i servizi da migliorare c’è la sanità, secondo il 90% degli intervistati, subito dopo, il turismo.

Ma emerge anche la consapevolezza che il riconoscimento dell’insularità può portare benefici (lo afferma il 62,4% degli intervistati), a partire da agevolazioni e detrazioni fiscali, che secondo l’82,9% potrebbero essere utili a compensare i costi del vivere in una terra circondata dal mare.

