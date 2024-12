«I tradizionali “cius” sono un bene da salvaguardare» 

I “cius” tradizionali imbarcazioni da pesca della laguna di Sant’Antioco, conosciuti col nome italiano di chiattini, sono un bene identitario al pari del contesto paesaggistico e ambientale. Per questo vanno preservati e tutelati.

Sull’argomento, un importante tavolo tecnico si è tenuto ieri mattina a Cagliari presso la Direzione marittima. L’amministrazione comunale era presente con il vice sindaco Francesco Garau che ha illustrato la tesi che sancisce il concetto di “notevole interesse pubblico” applicabile a quel complesso paesaggistico ed entità territoriale inscindibile che si è andata formando nei secoli, comprendente la città, l’istmo, la laguna e, naturalmente, anche i cius. «Il risultato ottenuto, in merito all’opportunità di avere in consegna uno specchio acqueo da utilizzare per l’ ormeggio dei Cius, è frutto della collaborazione attiva ed efficace tra le istituzioni ed enti competenti in materia - ha detto Francesco Garau - alla richiesta di attenzione in merito alla tutela dell’ambito lagunare con i suoi elementi caratteristici, identitari e storici, hanno prontamente risposto l’autorità Marittima in primis e poi gli assessorati al Turismo, Agricoltura e pesca e agli Enti locali (demanio), partecipando e rispondendo positivamente. Questo è il primo passo che ci porta a tutelare la laguna in tutti i suoi aspetti, da qui seguiranno i progetti di valorizzazione al fine di rafforzare l’effettivo interesse pubblico. Intendo ringraziare le autorità, il comandante Fabio Vaccaro e gli enti intervenuti».

