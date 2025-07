I topi rosicchiano i cavi della fibra ottica 

Disagi a causa dei topi a Sestu nella zona tra via Cagliari e via Cavour. I roditori hanno rosicchiato i cavi della fibra ottica, mandando internet in black out.

Un vero problema soprattutto per chi ne ha bisogno per lavorare: «Abbiamo contato 4 interventi dell’impresa che si occupa della linea, in meno di un mese», racconta Roberta Matzuzzi, titolare di un’agenzia di scommesse: «l’ultima volta avevano fatto la riparazione venerdì e lunedì il cavo era già morsicchiato ed inservibile». Ogni volta la ditta ha segnalato la necessità di disinfestazioni ma senza apprezzabili risultati: «Ora mi rivolgerò in Comune», continua la donna. Il servizio di disinfestazione si può chiedere compilando un modulo online sul sito del Comune; poi viene fissata una data in accordo con la Asl e in base alla disponibilità della ditta. “Intanto speriamo che i topi cambino ristorante”, conclude sarcastica Roberta Matzuzzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA