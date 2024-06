I titoli di spada a Fiamme Oro e Aeronautica 

Aeronautica Militare e Fiamme Oro si confermano per il secondo anno di fila campioni italiani a squadre della spada categoria A1. La vittoria, arrivata ieri sulle pedane dei tricolore in corso al PalaPirastu di Cagliari, conferma che sono ancora loro i migliori della specialità.

Il team femminile dell'Aeronautica ha volato sul podio sotto il cielo cagliaritano con le spade di Federica Isola, Marta Ferrari, Gaia Caforio e Alessandra Bozza. Battuta in semifinale la Methodos Sant’Agata per 45-37, le aviere hanno poi costretto all'argento l'Esercito di Francesca Boscarelli, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani (45 stoccate a 38). Terze le Fiamme Oro (Gaia Traditi, Lucrezia Paulis e Alice Clerici), senza Alberta Santuccio, dopo l'infortunio di venerdì, e con Giulia Rizzi in panchina per tutta la gara per precauzione in vista delle Olimpiadi.

In campo maschile, finale tattica quella che ha visto brillare le lame delle Fiamme Oro (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide di Veroli e Marco Fichera), contro il team dell'Esercito (Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Francesco Pio Iandolo e Giacomo Paolini). A chiuderla è stata la spada Di Veroli nell’assalto con Paolini: 32-28 e per la Polizia di Stato arriva il quinto titolo italiano consecutivo. Bronzo per l'Aeronautica Militare con il campione italiano Enrico Piatti, Paolo Pizzo, Matteo Tagliarol e Andrea Vallosio.

Oggi quinta giornata di gara dedicata alla sciabola. Alle 9.30 saranno gli uomini i primi a presentarsi in pedana. Fra gli olimpionici in gara assente solo Luigi Samele (Fiamme Gialle), vicecampione olimpico a Tokyo 2020, in gara invece i “poliziotti” Luca Curatoli e Pietro Torre e Michele Gallo (Carabinieri). Il via agli assalti femminili è previsto per le 11.15, con tutte e quattro le atlete convocate per i Giochi Olimpici: Martina Criscio (Esercito), Michela Battiston (Aeronautica), Chiara Mormile (Esercito) e Irene Vecchi (Fiamme Gialle). Finali al PalaPirastu dalle 16.30, in diretta su RaiSport.

