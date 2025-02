i titoli a motzo e spazzafumo 

Sono stati assegnati ieri nel Parco San Giovanni dei Fiori di Oristano i titoli regionali di atletica leggera di Cross. L’appuntamento podistico valevole come 4ª tappa regionale del Festival del Cross, ha visto tra i protagonisti atleti e atlete delle categorie Cadetti, Allievi, Promesse e Seniores in gara per il titolo individuale e quelli delle categorie Ragazzi per il Campionato di società. Nel percorso naturale inerbito attorno alla chiesetta gestita dal Gremio dei Contadini di San Giovanni, ad avere la meglio su tutti nelle categorie Cadetti sono stati Lorenzo Arba (Libertas Campidano) e Caterina Ledda (Atletica Valeria), tra gli Allievi Stefano Aru (Villacidro) e Maria Mei (Academy Olbia). Tra le Promesse Riccardo Spanu (Isolarun) si è imposto su Valerio Caredda (Selargius) e Filippo Boi (Athl. Club Cagliari) mentre al femminile Isabella Nieddu del Cus Cagliari ha preceduto Daniela Muscente (Cus Cagliari). Tra i Seniores primo il ghilarzese Gabriele Motzo (Isolarun) davanti ai due fratelli Mei Salvatore e Francesco dell’Academy, mentre tra le donne Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) ha confermato ancora una volta la propria supremazia precedendo Marta Ibba (Buddusò) e Camilla Chessa (Ichnos Sassari). L’Atletica Selargius con 418 punti e l’Olympia Villacidro con 444, hanno vinto rispettivamente il Campionato di società maschile e femminile della categoria Ragazzi.

Campioni regionali. Maschili. Cadetti (3 km): Lorenzo Arba (Libertas Campidano); Allievi (5 km): Stefano Aru (Villacidro); Promesse (10 km) Riccardo Spanu (Isolarun); Seniores (10 km): Gabriele Motzo (Isolarun); Femminili. Cadette (2 km): Caterina Ledda (Valeria); Allieve (4 km): Maria Mei (Academy Olbia); Promesse (8 km): Isabella Nieddu (Cus Cagliari); Seniores (8 km): Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas).

Societari. Ragazzi : Atletica Selargius 418 punti. Ragazze : Olympia Villacidro 444 punti.

