I titolari di agenzie: «Lo Stato sa bene chi non è in regola» 

I mezzi informatici ci sono, per scovare i veicoli non assicurati o che non sono stati sottoposti alla revisione periodica: quattro anni dopo la data di immatricolazione e, successivamente, ogni due anni. Ma non si fa: ufficialmente perché non sottoporre il mezzo a revisione periodica o non assicurarlo per la responsabilità civile è lecito, a patto che quel mezzo non circoli e sia custodito in un’area privata, diversamente da quanto accade per il bollo che si paga sempre e comunque. E poi, dalle parti del Governo (quello attuale e anche i precedenti), se si apre la “stagione della caccia” a chi non è in regola si perde in popolarità. Siamo italiani, questi ragionamenti la politica li fa.

«Lo Stato sa benissimo chi non è in regola con la revisione periodica», sospira Efisio Nocco, referente regionale dell’Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione), «quindi potrebbe inviare un avviso a chi si sta avvicinando alla scadenza, come pro memoria: almeno una parte dei mezzi non in regola, lo sarebbe». In molti casi, provvedono i centri autorizzati della zona in cui si abita, che inviano via posta una lettera in cui si ricordano gli obblighi legati alla revisione del mezzo e invitano a servirsi da loro per ottenere il servizio: 79,02 euro dai privati, 45 alla Motorizzazione.

