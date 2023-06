I timori della Casa Bianca: «Reale la minaccia nucleare di Putin» 

KIEV. Putin fa sul serio e la sua minaccia nucleare «è reale»: questo si sarebbe lasciato sfuggire il presidente americano Joe Biden, parlando alla Casa Bianca con un gruppo di donatori della California.

Biden nella sua esternazione si sarebbe riferito alle armi nucleari tattiche, per lo più missili Iskander a medio raggio, che Mosca afferma di aver consegnato alla Bielorussia del fedele alleato Aleksandr Lukashenko per duplicare la minaccia contro l'Ucraina e alleati. Si tratta - se confermato, cosa che i media ucraini tendono a smentire - del primo affidamento di armi atomiche fuori dal territorio russo dal crollo dell'Unione Sovietica e dalla fine della Guerra Fredda, che lo stesso Biden sabato scorso aveva definito «irresponsabile».

Ieri intanto è ricomparso in pubblico il capo dei servizi d'intelligence militari ucraini, Kyrylo Budanov, che i media russi davano per morto o ferito gravemente e in coma, vittima di un attacco missilistico sulla capitale a fine maggio. Budanov ha dichiarato con preoccupazione su Rbc-Ucraina che i russi hanno «ulteriormente minato» la centrale nucleare di Zaporizhzhia, «e la cosa peggiore è che anche il dispositivo di raffreddamento è stato minato. Se lo disabilitano, c'è un'alta probabilità che ci saranno problemi significativi». Il video è stato però messo in dubbio dai blogger militari di Grey Zone, collegato alla milizia Wagner, secondo i quali l'immagine di Budanov è stata creata con l'Intelligenza artificiale, che tuttavia non sarebbe riuscita a riprodurre correttamente il suo taglio di capelli.

Sul campo di battaglia, si conferma l'andamento dei giorni scorsi: le forze armate ucraine continuano ad avanzare nella regione di Zaporizhzhia, in direzione di Melitopol e di Berdyansk, dove le forze scelte di terra hanno liberato altre località, mentre incontrano fortissima resistenza a est, nel Donbass, dove i russi hanno concentrato il grosso delle loro forze.

