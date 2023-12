I tifosi spingono la Torres  

Sassari. Trecento tifosi ieri al “Vanni Sanna” per incitare la squadra, oltre cinquecento oggi all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. C’è una città e anche di più a spingere la Torres per un’impresa che avrebbe del clamoroso. Il Cesena capolista è la candidata numero uno alla promozione in serie B, ha un organico ulteriormente potenziato rispetto a quello dell’anno scorso arrivato secondo, sfodera un attacco che pochi club possono vantare non solo in Italia. Eppure la squadra sassarese è lì, due punti sotto, con la possibilità di effettuare il sorpasso.

Per il tecnico Alfonso Greco «arrivare a Cesena con questa situazione di classifica vuol dire avere fatto un percorso importante. Sicuramente è una bella gara da giocare». La Torres vuole proporsi sfacciata e sbarazzina. Le pressioni preferisce lasciarle ai romagnoli, obbligati a vincere il campionato dopo anni di spese sostanziose sul mercato.

L’avversaria

Il Cesena ha un attacco impressionante, che ha segnato almeno un gol in ogni partita. A sottolineare che gli avversari odierni hanno «un organico con giocatori che fanno la differenza» è Greco: «Sono molto bravi e rapidi a ribaltare l’azione, a ripartire, dovremo fare una grossa prestazione, molto attenta». Ogni errore e ogni leggerezza possono costare care con la battistrada, che dopo aver perso la prima partita del campionato, a Olbia, non è più caduta. Al massimo ha pareggiato, inanellando 15 risultati utili di fila. Tutta da gustare la sfida tra i due giovani attaccanti più interessanti del girone B: il ventenne Sphendi ha firmato 9 reti, il 22enne rossoblù Ruocco ne ha segnati 8.

I sassaresi

L’unico dubbio è a centrocampo. «Su Giorico decideremo solo qualche ora prima della gara», annuncia l’allenatore. Il regista sassarese rientra dalla squalifica ma ha avuto qualche leggero problema fisico. Non dovesse farcela sarà probabilmente Cester a fare coppia con Mastinu. Per il trio Idda (rientra dalla squalifica), Antonelli e Dametto è la prova più impegnativa vista la forza dell’attacco del Cesena. In avanti potrebbe essere la giornata di Scotto, che fa un gran lavoro sulla trequarti e come ultimo passaggio ma insegue il gol da due mesi e mezzo. Preventivate le attenzioni che la difesa di casa riserverà a Ruocco e Fischnaller, il capitano può proporsi come outsider di lusso, senza dimenticare qualche zampata da fuori e magari su calcio piazzato di Mastinu.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (Cester), Mastinu, Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller.

