I tifosi spingono la Torres 

Sassari. La passione rossoblù si è riaccesa in città. Giusto in tempo per i 120 anni dalla fondazione della Sef Torres. Giusto in tempo per spingere la squadra al risultato che vale un altro anno in serie C. Oggi saranno 4 mila i tifosi al “Vanni Sanna” per la gara contro la Fermana (inizio alle 14.30). Di fronte le due formazioni ripescate ad agosto. I marchigiani sono già salvi e fuori dai playoff, anche se qualcuno ha azzardato una ulteriore penalizzazione al Siena che potrebbe rimetterli in gioco. La Fermana sembra comunque avere ormai mollato perché dopo la vittoria col Siena (l'unica nelle ultime dieci partite) ha incassato due sconfitte con 8 gol in totali.

L’allenatore

Il tecnico Alfonso Greco sgombra il campo da qualsiasi discorso sulla qualità dell'avversaria: «Ci fosse di fronte anche il Cesena o la Virtus Entella non cambierebbe: le nostre motivazioni devono fare la differenza, noi dobbiamo pensare solo a fare risultato e neppure preoccuparci di altri campi». Il riferimento è all'Alessandria: se non espugna Cesena è nei playout e la Torres è salva anche in caso di sconfitta, perché nell'arrivo a pari merito sono i rossoblù a prevalere grazie ai confronti diretti: pareggio e vittoria. La settimana è trascorsa tra sedute, celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione e qualche pranzo o cena tutti insieme.

Squadra pronta

L'allenatore Alfonso Greco dice: «Ci siamo allenati bene come stiamo facendo ultimamente, i ragazzi sono pronti. Sappiamo l'importanza dell'obiettivo per società e tifosi». Lo stadio pieno è un'ulteriore spinta: «Non avevo dubbi della risposta del pubblico: è un'arma in più da utilizzare. Noi ci dovremo mettere attenzione e determinazione». Assente per squalifica il terzino destro Fabriani, rientra invece il difensore Pinna, che è andato bene soprattutto come terzino sinistro oltre che come centrale. A proposito di centrali, il tecnico rossoblù spiega: «Antonelli e Dametto si sono allenati insieme al gruppo nelle ultime due sedute. Non stanno benissimo ma stringeranno i denti, perché vogliono esserci».