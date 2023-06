I tifosi rossoblù sono pronti per un nuovo esodo 

Saranno in 1.200 domani al San Nicola per provare a spingere il Cagliari in Serie A, nello spicchio di stadio riservato ai tifosi ospiti. Un numero imponente, che vorrà farsi sentire anche se in minoranza rispetto agli oltre 50.000 dell'impianto costruito per i Mondiali di Italia '90, sperando che alla fine sia promozione. Per i tifosi rossoblù vendita solo nel settore ospiti: a ieri sera restavano un centinaio di biglietti, che si presume finiranno in tempi brevi (si possono acquistare fino alle 19 di oggi). Gli altri, quelli per il pubblico di casa, sono andati a ruba lunedì: oggi a mezzogiorno saranno rimesse a disposizione alcune decine di tagliandi ma solo per i possessori della Fan Card del Bari. Non potrà quindi esserci un supporto anche da altri settori, come sabato scorso al Tardini, ma il tifo rossoblù si è mosso in massa. Questo nonostante difficoltà evidenti per raggiungere Bari, coi prezzi dei (pochi) aerei disponibili schizzati subito alle stelle: c'è chi viaggia da Cagliari a Roma, per poi arrivare in Puglia o con un secondo volo o con altri mezzi. Ma la voglia di esserci ha permesso di superare anche queste complicazioni.

Maxischermo

Per chi non può andare a Bari ci sarà, come per la trasferta di Parma, la possibilità di seguire la partita in gruppo a Cagliari. Stavolta non alla Domus, bensì alla Fiera: il Comune di Cagliari ha organizzato, in collaborazione col CSP (Agenzia Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese), un evento per poter vedere la finalissima tramite maxischermo. Da ieri è possibile accreditarsi attraverso il sito boxol.it, in maniera gratuita, con la capienza massima di 4.500 persone (posti tutti in piedi). Domani cancelli aperti dalle 18, fino alle 2 di notte in vigore il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo alla Fiera e nelle zone limitrofe. Con la speranza di poter festeggiare al triplice fischio.

