I tifosi rossoblù pronti a “invadere” Monza Già presi 800 biglietti 

È cominciata l’operazione Monza. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo il pareggio con la Juventus e i due giorni di recupero concessi dall’allenatore Fabio Pisacane.

Il punto

Seduta per lo più di scarico, il ritmo ricomincerà a salire da oggi. Continua a svolgere un lavoro personalizzato Trepy che sta, comunque, aumentando sempre di più i carichi di lavoro svolgendo parte dell’allenamento con la squadra. Non è esclusa una convocazione per la prossima partita, in programma lunedì, a partire dalle 18.30. A Monza non ci sarà sicuramente Idrissi, che ancora sta completando il percorso di recupero dopo la rottura del crociato. Lo stesso infortunio che terrà fuori Felici, invece, per buona parte del campionato. Tutti gli altri rossoblù godono di ottima salute. Compreso Kevin Carlos, rientrato in gruppo ormai a pieno regime. Oggi nuovo allenamento ad Asseminello, sempre al pomeriggio.

La trasferta

S’intensifica, intanto, l’adesione dei tifosi alla trasferta brianzola. Sono più di ottocento già quelli che hanno acquistato il biglietto. Un numero straordinario (destinato a salire ulteriormente, tra l’altro) considerato che la partita si giocherà di lunedì sera, in un giorno feriale, dunque.

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