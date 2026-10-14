SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Dal campo.
15 ottobre 2026 alle 00:39

I tifosi rossoblù pronti a “invadere” Monza Già presi 800 biglietti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È cominciata l’operazione Monza. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo il pareggio con la Juventus e i due giorni di recupero concessi dall’allenatore Fabio Pisacane.

Il punto

Seduta per lo più di scarico, il ritmo ricomincerà a salire da oggi. Continua a svolgere un lavoro personalizzato Trepy che sta, comunque, aumentando sempre di più i carichi di lavoro svolgendo parte dell’allenamento con la squadra. Non è esclusa una convocazione per la prossima partita, in programma lunedì, a partire dalle 18.30. A Monza non ci sarà sicuramente Idrissi, che ancora sta completando il percorso di recupero dopo la rottura del crociato. Lo stesso infortunio che terrà fuori Felici, invece, per buona parte del campionato. Tutti gli altri rossoblù godono di ottima salute. Compreso Kevin Carlos, rientrato in gruppo ormai a pieno regime. Oggi nuovo allenamento ad Asseminello, sempre al pomeriggio.

La trasferta

S’intensifica, intanto, l’adesione dei tifosi alla trasferta brianzola. Sono più di ottocento già quelli che hanno acquistato il biglietto. Un numero straordinario (destinato a salire ulteriormente, tra l’altro) considerato che la partita si giocherà di lunedì sera, in un giorno feriale, dunque.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 