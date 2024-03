I tifosi rossoblù invadono Monza 

Prima l'antipasto di questo pomeriggio, alla Domus, con una Curva nord che ospiterà oltre tremila tifosi per un semplice allenamento a porte aperte, un record. Poi il trasferimento di un popolo a Monza, dove sabato il Cagliari si giocherà una fetta di salvezza contro i brianzoli di Palladino. E i rossoblù non saranno soli. Anzi.

Sold-out da asporto

Contro la Salernitana, per la decima volta su quattordici partite di campionato, la Domus ha ospitato oltre sedicimila presenze sugli spalti. Ma il Cagliari anche a Monza avrà la scorta del suo pubblico, che cerca aerei o navi per prendere possesso della Curva nord dello U-Power Stadium fu Brianteo, quella riservata ai tifosi ospiti. Una curva che potrebbe vedere esauriti i 2500 posti circa disponibili. Ma l'impianto (con una capienza di 17.102 posti totali) presenterà cuori rossoblù un po' ovunque in tutti i settori, eccezion fatta per la Curva sud, il cuore della tifoseria brianzola. Il modo migliore per far sentire a casa la banda di Ranieri. Nessuna sorpresa, visto che in questa fase calda della stagione, i tifosi stanno seguendo ovunque Lapadula e compagni. Uno spicchio di Sardegna era presente anche a Empoli (ben 653 tifosi rossoblù nella curva del Castellani), nonostante le difficoltà legate agli spostamenti. A conferma di una squadra che, nelle difficoltà, riesce a ricompattare un intero popolo che ha risposto alla chiamata di Claudio Ranieri: «Ci salveremo solo con il loro aiuto».

Da tutta Italia

Sabato a Monza ci sarà una vera invasione, visto che i tifosi del Cagliari arriveranno dalla Sardegna, ma non solo. Scontata la presenza degli emigrati del Nord Italia, oltre che da oltre confine, in particolare dalla Svizzera e dalla Germania. E poi ci sarà anche chi sardo non è, ma ha un cuore rossoblù, come il pugliese Agostino Trombetta, medico in pensione del Pronto Soccorso Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, che tifa Cagliari «da quando, nel 1968, fui folgorato da Gigi Riva». Un amore mai tramontato, nella buona e nella cattiva sorte e che lo ha portato a fondare anche il primo e fin qui unico Cagliari Fan Club in Africa, «dedicato naturalmente a Gigi Riva, a Parakou, nel Benin, dove abbiamo fondato anche una squadra, lo “Sporting Club Gigi Riva”». Un viaggio dalla Puglia a Monza lunghissimo: «Questa è la seconda trasferta di questa stagione, la prima a Lecce. Ma sono quasi sempre presente per le partite in casa. È l'occasione per tifare Cagliari, ritrovare tanti amici e tornare all'infanzia, visto che tifo da quando i rossoblù vinsero il titolo d'inverno nel 1968-69». E a Monza era presente anche nel 1990: «Anche allora ci fu un'invasione, diecimila tifosi a spingere la squadra verso la promozione». Fu una vittoria (1-0, gol di Provitali) e pure in quella circostanza sulla panchina del Cagliari c'era Claudio Ranieri: «Lui rappresenta il Cagliari, rappresenta una speranza ed è, soprattutto, una persona che al Cagliari sta dando tutto se stesso per centrare l'obiettivo. E noi tifosi siamo al suo fianco».

