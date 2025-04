I tifosi respinti da Empoli, si ribella l’Isola 

I tifosi del Cagliari, con la nave o con l’aereo, fosse anche a piedi, a Empoli ci saranno lo stesso. «Saremo un migliaio, faremo una festa fuori dallo stadio», dice Sergio “Rossoblù”, del Centro di coordinamento dei Cagliari Club. La decisione del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino vieta ai tifosi residenti in Sardegna la possibilità di assistere alla “Computer Gross Arena” di Empoli alla partita fra i toscani e il Cagliari, domenica 6 aprile alle ore 15. “Vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna”: la decisione finale, dopo un vertice di tre ore in Prefettura a Firenze, arriva alle 20.05 di ieri. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i vertici di Polizia e Carabinieri, ha preso atto delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale del 25 marzo. Nel documento, visibile sul sito dell’Osservatorio, il comitato invita le Leghe competenti ad allertare le società organizzatrici delle partite a “non avviare la vendita dei biglietti”. Fra le partite interessate dal provvedimento restrittivo, anche Empoli-Cagliari, nonostante la totale assenza di rischi e gli ottimi rapporti fra le tifoserie. Su Empoli-Cagliari grava la segnalazione della questura di Firenze – evidentemente – su possibili rischi legati alla presenza dei tifosi in arrivo dall’Isola. Anche se in possesso della tessera identificativa del tifoso, la “Passione casteddu”.

La giornata

La società toscana, pur non essendo ancora in possesso di un documento che vietasse la vendita ai residenti secondo il Cagliari, si era portata avanti impedendo da due giorni l’acquisto dei tagliandi. Decisione che ha creato un colossale corto circuito nella tifoseria, oltre ottocento supporter avevano già comprato il biglietto della nave o dei voli (a carissimo prezzo) per raggiungere la Toscana: «Invitiamo i tifosi dell’Empoli a pranzo con noi fuori dallo stadio, resteremo fuori per tifare il nostro Cagliari», dicono i tifosi organizzati, il cui numero sta aumentando di ora in ora, salvo impossibilità fisica di raggungere Empoli. Alla rabbia dei tifosi, il coro furibondo di Cagliari Calcio, istituzioni e politici.

I presidenti

Alessandra Todde era stata chiara, anche possibilista, in mattinata, su un possibile passo indietro da Firenze. E le sue parole, anche a tarda sera, sono rimaste attuali: «Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari Calcio è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell'Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda». Soluzione che allo stato attuale non sembra possibile. Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari, aveva parlato in mattinata di essere «vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale». Quindi la rabbia: «Fra quattro giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire, saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare? Rispetto per la Sardegna!».

L’Empoli

La società toscana ieri ha precisato di “aver tenuto conto di quanto indicato

dalle autorità competenti, nel pieno rispetto delle decisioni prese”, dichiarandosi pronta a mettere a disposizione i biglietti “qualora ulteriori provvedimenti adottati permettessero la vendita nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo”. Una posizione che da questa parte del Tirreno è stata giudicata negativamente, lasciando nei piani della tifoseria il sospetto che a Empoli ci fosse il timore «che il nostro tifo sovrastasse, come contro il Sassuolo l’anno scorso, quello dei tifosi di casa». Fantacalcio?

La mobilitazione, comunque, non si ferma. L’effetto del divieto sta generando una risposta pacifica, festosa. Perché la gente rossoblù a Empoli ci vuole andare: «Porteremo i maialetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA