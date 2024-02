I tifosi: rabbia e fiducia 

Il Cagliari che non riesce più a vincere, i rumors sull’allenatore Ranieri, le parole del presidente Giulini e la classifica che piange. I tifosi del Cagliari sono sempre più preoccupati e delusi per il cammino incerto della squadra, ma una cosa per la maggior parte di loro è certa: “Soltanto Ranieri è l'allenatore che può salvare il Cagliari da una retrocessione, quindi massima fiducia al mister, visti i risultati adesso è l'ora di stare vicini e sostenere la squadra” è il commento di Franco, sulla sua pagina Facebook dell'Unione Sarda, che riassume e sintetizza il pensiero di tanti.

Andrea si rivolge direttamente a lui in prima persona: "Ranieri, la squadra ti segue a parole non con i fatti! Ora comincio a capire il senso di determinate scelte”, afferma sibillino il sostenitore rossoblù, “fai quadrato con chi ci crede e gli altri panca o tribuna. Perchè ultimamente ho visto parecchi giocatori svogliati. Se si deve retrocedere si retroceda con gente che in campo dia tutto per quella maglia che indossano”. Marco invece parla ai calciatori: “Dovete imparare a dare via subito la palla e non cercare il gioco personale per avere la gloria. Il gruppo e l'unione fanno la forza, troppi passaggi fatti all'ultimo momento e sbagliati”. Vincenzo aggiunge: “E meno male che Ranieri ha pazienza, se avessimo trovato un altro mollava tutto e tutti”.

Da Roma

Gli incoraggiamenti arrivano persino da oltre Tirreno: “Da Roma, sponda giallorossa vi seguo e tifo per voi. Ranieri è un signore, altrettanto il presidente, sono sicuro che cercherà con tutte le sue forze di darvi ancora grandi gioie" scrive Aldo.

Sconforto

Alcuni supporters appaiono rassegnati: “Se non facciamo punti con Udinese Napoli e Empoli, la fine che faremo è già scontata”, commenta Matteo. Il paradosso per Francesco: “Se portiamo Guardiola, Murigno e Klop i limiti rimangono - analizza - sembra sempre di giocare contro il Real nonostante i ragazzi a parer mio ce la mettano tutta. Obbiettivante a parte la Salernitana le altre sono tutte più forti”, conclude così il suo parere. Per Gavina non tutto è perduto: “La squadra si salva giocando, sicuramente non come stanno giocando ultimamente. Si devono dare una svegliata”. Un invito da parte di Marina: "Sempre forza Cagliari, però impegno,sudore e orgoglio".

L’arrivederci a Rog

Serpeggia molto dispiacere per la cessione in prestito di Rog, sebbene fosse al momento la cosa migliore da fare per il giocatore: “Speriamo possa ritornare a giocare a buoni livelli e magari rivestire la maglia rossoblù. Era il nostro miglior centrocampista. La sfortuna ha voluto che andasse così”, commenta Carlo. “Ciao Marko, in bocca al lupo; speriamo la buona sorte ti faccia riprendere al più presto. Un grosso abbraccio”, il saluto di Matteo.

Le parole di Giulini

La conferenza stampa del presidente del Cagliari è stata seguita con molto interesse dai tifosi. Parole apprezzate da tanti. “Ho apprezzato molto le sue parole, in un momento di difficoltà come questo ha fatto bene a parlare, bisogna remare tutti dalla stessa parte, stiamo vicini alla squadra e riusciremo a salvarci”, il parere di Daniele, “capisco il presidente e apprezzo le parole, forse sono i suoi collaboratori che dovrebbero migliorare nello scoprire talenti senza spendere troppo! Forza Cagliari, Forza mister, ce la faremo”. Un invito da Aurora: “Fiducia a 360 gradi dalla società a Ranieri e ai giocatori. È crisi, ma chi lavora sa che può capitare ed è questo il momento in cui si ha bisogno di incoraggiamento e fiducia, non di critiche. Per cui stiamo tutti vicini e diamo fiducia al Cagliari credendoci sempre”.

