I tifosi: partiamo lo stesso. Il Cagliari va al Tar 

“Acerrima rivalità fra i tifosi della Fiorentina e del Cagliari”. E’ questo il motivo che avrebbe spinto i funzionari del ministero dell’Interno a segnalare, attraverso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, alla prefettura e alla questura di Firenze i rischi per l’ordine pubblico per la partita di domenica a Empoli. In un documento riservato, sarebbero stati ricordati gli episodi di violenza urbana accaduti all’inizio di ottobre del 2023 in occasione della partita Fiorentina-Cagliari, una partita in notturna alla quale seguirono fino a notte fonda botte e danneggiamenti davanti a un pub nella zona del “Franchi”, con alcuni feriti anche fra le forze dell’ordine. Il pericolo di un nuovo incontro (già avvenuto l’8 dicembre 2024 senza alcuna conseguenza) ha convinto i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine a formulare il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna.

E ieri sera, a sorpresa, la decisione del Cagliari Calcio di presentare un ricorso d’urgenza al Tar della Toscana contro il provvedimento del prefetto di Firenze. Il ricorso, elaborato dall’avvocato Matilde Mura, sarà esaminato questa mattina dai giudici amministrativi, che si pronunceranno entro questo pomeriggio. Una decisione che tiene teoricamente aperte le porte dello stadio per i residenti in Sardegna fino al momento della pronuncia. Il Cagliari con questo atto intende così andare in fondo alla vicenda “facendo tutto il possibile per tutelare i diritti dei suoi tifosi”, dicono dal club.

La rivalità

Non essendoci una partita della Fiorentina in contemporanea (i viola saranno in campo domani alle 20.45 a Milano), il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive – per la vicinanza tra Firenze ed Empoli, 30 chilometri – avrebbe individuato nella gara di domenica un possibile teatro di scontri fra tifosi proprio nell’area dello stadio di Empoli. Per questo, il 25 marzo scorso era partito l’invito a non procedere con la vendita dei biglietti per i residenti in Sardegna, scongiurando così la possibilità di contatto fra le due tifoserie.

Il precedente

C’è una grande contraddizione dietro questo provvedimento. Perché l’8 dicembre scorso, a Firenze, stadio “Artemio Franchi”, si è tenuta senza alcun problema di ordine pubblico la partita Fiorentina-Cagliari, con trecento tifosi rossoblù nel settore Ospiti, tutti regolarmente in possesso della fidelity card identificativa. Come mai in questo caso, per giunta a Empoli, si è deciso di vietare la trasferta ai sardi? L’organismo che valuta i rischi per l’ordine pubblico è lo stesso, con gli stessi membri, per una manifestazione sportiva di quattro mesi fa.

I tifosi

Un centinaio di soci dei Cagliari Fan Club ieris era ha rinunciato alla trasferta, salvo – ovviamente – il cambio di rotta imposto dal Tar. Dopo un lungo incrocio di messaggi e telefonate, il presidente Alessio Cordella ha deciso con il direttivo di non partire. «Abbiamo famiglie con bambini, da mesi avevamo preparato questa trasferta, non ce la sentiamo di sbarcare a Livorno con il rischio che ci blocchino lì per due giorni». Cordella è arrivato a optare per la rinuncia dopo una sofferta analisi della situazione: «Non riusciamo a capire il motivo di questo divieto, qualcosa che mai ci saremmo aspettati proprio per gli ottimi rapporti che abbiamo con gli amici di Empoli».

Parte l’operazione di richiesta di rimborso o, per i più tenaci, di risarcimento. Mentre l’altra fetta del tifo organizzato, il Centro di coordinamento Cagliari club, non molla: «Si parte, saremo circa cinquecento, faremo una grande festa con gli amici di Empoli».

L’appello

Dopo quella di un amareggiato Tommaso Giulini, che ha chiesto «rispetto per la Sardegna», arriva un’altra voce dal Cagliari Calcio, quella di Nicola Riva: «Per tutti i non residenti in Sardegna e tifosi del Cagliari, venite tutti a Empoli, abbiamo bisogno di voi – afferma in un post sui social - ci sono tantissimi tifosi fuori dalla Sardegna e saranno loro a sostenerci e a colmare il vuoto dei tifosi ingiustamente esclusi! lo sarò lì, fuori dallo stadio, da buon residente in Sardegna».

Aspettando l’esito del ricorso al Tar, resta l’amarezza per una possibile festa sportiva cancellata a tavolino.

