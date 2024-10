I tifosi: ma perché cambiare? 

C’è molta amarezza tra i tifosi rossoblù, dopo la sconfitta del Cagliari a Udine. Una battuta d'arresto dovuta per molti al turnover messo in atto da Nicola. Sulla pagina facebook del club, a fine gara impazzano i commenti: “Ma perchè turnover?”, scrive Gianluca, “giocando un tempo per uno con Marin non c'era alcun motivo di lasciare Viola in panchina. Con lui in campo dal primo minuto è tutto un altro Cagliari”, commenta con dispiacere. Cristian analizza: “Non capisco il turnover. Non giochiamo in Coppa, hanno riposato, siamo a inizio campionato, che motivo c’era di cambiare modulo e formazione, bisognava insistere”. Ignazio si rivolge direttamente all’allenatore: “Mister ricorda di non cambiare i ragazzi, squadra che vince non si cambia”. Della stessa idea anche Luciano: “Troppi errori a partire dall’aver cambiato la formazione che ha portato tre risultati molto positivi ottenuti inoltre con buone e convincenti prestazioni”, poi aggiunge: “Makoumbou, conoscendo il giocatore e visto che comunque non era in giornata, lo avrei sostituito prima dell’espulsione”.

L’ha fatto ancora

A proposito del centrocampista congolese, ecco Mattia: “Tolto l’errore arbitrale sul giallo inesistente dopo 3 minuti, non concepisco come un giocatore professionista sapendo di essere ammonito, va a tirare la maglia in ripartenza a metà campo, con ancora due difensori, meglio Prati”. Molto contrariato anche Marco: “Con lui in campo è sempre la stessa storia, si gioca in 10 e sconfitta senza attenuanti”. Un altro Mattia: “Ma come si fa a commettere certi errori, farsi espellere in quella maniera compromettendo tutta la gara?”.

Viola non si tocca

Nei commenti post-partita di Radiolina, la musica non cambia. “Giocando un match solo sulla difensiva, senza attaccanti, mi sembrava il Cagliari di Ranieri”, sostiene Giorgio, “Nicola non prendere quest'andazzo altrimenti la vedo grigia”. Per Manuel: “Un gioiello come Viola come può rimanere in panchina”. Dello stesso avviso Martina: “Viola deve essere sempre titolare con un Gaetano ancora non al top”. Ma c’è anche chi ha visto un buon Cagliari: “Partita non male, peccato, forse si poteva vincere, rovinata da un comportamento irresponsabile di Makoumbou. Sarebbe dovuto essere sostituito prima”. Roberto prosegue: “Nei primi 30 minuti non ci siamo mai affacciati nell’area avversaria”. Elia non ha dubbi: “Torna il 3-5-2 e torna la sconfitta. Sarà un segno”, scrive ironico. Per Massimiliano il discorso è un altro: “Nessuno dice che l'Udinese è più forte del Cagliari, purtroppo”. Un altro suggerimento arriva da Pierpaolo: “Il Cagliari è andato a Torino per giocarsi la partita contro la Juventus, facendo un figurone, stava anche per vincerla meritatamente”, premette, “poi va a Udine e già in partenza dalla formazione messa in campo da Nicola, si capiva che la volontà fosse quella di pareggiarla. Mister Nicola, un consiglio, osa sempre”. Il commento di Mario metterà tutta la tifoseria rossoblù d’accordo: “I complimenti vanno ai super tifosi presenti allo stadio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA