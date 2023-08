I tifosi in fermento: Cagliari, avanti così 

Che entusiasmo! Dopo l'assaggio di Coppa Italia contro il Palermo, formazione di serie B, i tifosi rossoblù sono ora pronti per godersi il Cagliari in formato Serie A. L'entusiasmo è massimo, sotto ogni aspetto. Ranieri è la garanzia che fa vivere sonni tranquilli per la prossima stagione, la squadra è cresciuta con lui e dopo l'esperienza di una magica promozione gode della piena fiducia. «È arrivata l'ora di fare sul serio, abbiamo una buona squadra di giovani talenti e un pubblico meraviglioso», commenta Marco sulla pagina Facebook del club. «Ci sarà stata anche un po' di fortuna in Coppa, ma è tutto più facile quando si gioca di squadra e il Cagliari sta gettando le basi per diventare di nuovo una grande squadra», prosegue Matteo.

Sembra finita l'era delle preoccupazioni e delle incertezze sul futuro, oggi il pubblico della Domus è carico a mille e non teme gli avversari: «Ho visto il Torino in Coppa e penso che possiamo andare a giocarci la partita, senza paura, con tanta umiltà e voglia di combattere fino all'ultimo secondo», sottolinea Riccardo su unionesarda.it. Certo, gli infortuni di Rog, Lapadula e Mancosu dispiacciono molto, ma, almeno per gli ultimi due si spera in recuperi veloci.

Il mercato

Sul capitolo acquisti giusto una richiesta al club, quella di accontentare Ranieri nelle sue preferenze: «Servono i giocatori menzionati dall’allenatore se non si vuole soffrire tanto. Prati bene, ma non era indispensabile, visto che ora probabilmente partiranno i nostri due giovani Kourfalidis e Lella che meritavano di essere confermati, dopo il buon campionato passato», osserva Elisa. Come lei anche Carlo: «L'inizio del campionato è imminente e mancano ancora 3 calciatori, sbrighiamoci». Per Maury «serve un attaccante uomo d'area, perchè Pavoletti non ha più la grinta, Shomurodov è la fotocopia di Prelec e davanti siamo messi molto male».

Menzioni speciali

Grandi lodi per diversi rossoblù visti finora in campo: «Ne vedremo delle belle con Dossena quest'anno, secondo me va dritto in nazionale e arriverà a 5 gol di testa su calci da fermo», la certezza di Angelo. «Viola deve restare assolutamente – sostiene Francesco – nessuno ha i piedi di Viola nel Cagliari, privarsene sarebbe un grave errore», gli fa eco Enrico. Su Radunovic: «Un portiere di serie A con i fiocchi. Grande reattività e senso della posizione. Avere alle spalle un portiere del calibro di Scuffet gli dà ancora più stimoli. Grande Boris», scrive Marta. «Da vice Cragno ad oggi, zitto zitto questo ragazzo è cresciuto esponenzialmente, partita dopo partita, ormai è uno dei nostri punti di forza. Bravo», prosegue Ignazio, «Dossena ottima prestazione, Di Pardo sta crescendo di livello, avanti così».

Sul web, quindi, si resta in attesa della prima di campionato tra mercato e sostegno incondizionato dei tifosi rossoblù. Mai come quest'anno arrivano segnali ulteriori di attaccamento alla squadra, vada come vada. «Siamo pronti a sostenervi. Ci regalerete tante emozioni, ne sono certo, fatte di gioie e dolori, e noi risponderemo sempre con la solita passione, perché l'amore per il Cagliari è infinito. Forza !» è l'urlo di battaglia di Antonello. Il popolo della Domus c'è. Adesso tocca al Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA