I tifosi di Firenze resteranno a casa 

Oggi al via la vendita dei biglietti per Cagliari-Fiorentina, la prima di campionato in programma domenica alle 18.30. Con una restrizione: la Prefettura di Cagliari ha stabilito il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti nella provincia di Firenze. Una decisione presa per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. La misura era già stata applicata la scorsa stagione, eredità degli scontri fuori dal Franchi del 2 ottobre 2023.

Dal campo

Oggi si riprende al Crai Sport Center di Assemini al pomeriggio. È la prima della settimana che porta al debutto in campionato, col gruppo che si ritroverà agli ordini di Fabio Pisacane. Da monitorare le condizioni di Luperto: ha saltato l’Entella per un fastidio al polpaccio sinistro che lo tormenta dalla vigilia della prima amichevole con l’Ospitaletto. Chi domenica non ci sarà di sicuro è capitan Leonardo Pavoletti, atteso dopo la sosta per l’intervento al ginocchio sinistro di fine maggio, mentre il cambio di Adam Obert sabato è avvenuto solo in via precauzionale per una botta e non preoccupa. (r. sp.)

