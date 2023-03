I tifosi? Delusi e sfiduciati 

Dodicesimo pareggio in campionato, record di stagione in Serie B in condominio col Pisa, un dato che non passa inosservato fra i tifosi. “Ennesima inguardabile prestazione. Ora lo dicono anche i numeri, Ranieri ha fatto gli stessi punti di Liverani a parità di partite e forse giocando pure peggio”, commenta Massimo. Per Marco: “Il miglior risultato che riesce a raggiungere il Cagliari quando va bene, una serie di pareggi che equivarrà a una posizione da centro classifica”. Roberto commenta da Torino: “Troppi passaggi tra centrocampo e difesa, si vince solo tirando in porta, solo Luvumbo riesce a saltare l’uomo e a creare occasioni”.

Al fischio finale del match, il rituale appuntamento sui social e alla radio per esprimere – anche questa volta – il forte dissenso sulla prestazione della squadra di Ranieri, che ha affrontato un avversario che lotta per restare in Serie B e che non segnava un gol da ben sette partite. “Un rigore, che finalmente ci permette di segnare e non riusciamo a mantenere questo vantaggio, è incredibile”, dice contrariata Maria Paola nella diretta post-partita su Radiolina. “Una squadra che deve ambire ai primi posti non può subire il Brescia penultimo in classifica sullo 0-0”, il commento perentorio di Marco. Ecco Massimo: “Oggi un Cagliari distratto e molto impreciso, niente gioco, spesso fuori posizione i difensori come in occasione del gol”.

Non c’è pace per i tifosi rossoblù. Il quarto pari consecutivo, questa volta arrivato contro il derelitto Brescia, non va giù ai supporter cagliaritani che vivono quest’ultimo risultato quasi come una sconfitta.

La delusione

Il futuro

Per Emiliano e per la maggior parte dei tifosi la conclusione è una sola: “Questa squadra, anche con il miglior allenatore, non andrà da nessuna parte, troppi giocatori non di categoria” . E ancora: “Credo che Ranieri più di così non possa fare, possiamo solo sperare di arrivare ai playoff”, prosegue Phil. Ma il tifoso rossoblù ha perfino altre paure: “Il Cagliari rischia di non arrivare nemmeno ai playoff, non ha un gioco”, commenta Nicola. Non è da meno il pensiero di Marco: “Il Brescia penultimo in classifica ha giocato molto meglio di noi. Di questo passo nemmeno i playoff raggiungiamo”. Aurelio, pur consapevole della sofferenza della squadra di Ranieri, sostiene i rossoblù a oltranza: “Sempre forza Casteddu, poche critiche, solo sostegno, al di là dei deficit che sicuramente abbiamo”.

Le domande

C’è chi, come Massi, si chiede come mai alcuni giocatori siano utilizzati di meno: “Azzi deve giocare, ha fatto più lui in 15 minuti che tutta la squadra”. E chi si preoccupa della sterilità in attacco: con Ranieri il Cagliari ha segnato solo 7 reti in nove gare. “Non si corre, non si combatte, poco agonismo e si tira poco in porta” commenta Giuliano. Nel malumore generale, Alessandro prova a buttarla sull’ironia: “Almeno abbiamo finito in undici ed è già positivo”.

