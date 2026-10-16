I tifosi del Cagliari pronti a invadere la Brianza 

C’è chi rinuncia alle vacanze, chi affronta 1.400 chilometri e chi deve incastrare lavoro e famiglia. Storie diverse, unite da un’unica passione: il Cagliari. Saranno almeno 1.100 i tifosi rossoblù lunedì a Monza, un numero davvero sorprendente per una partita in un giorno feriale.

Cuori rossoblù

Tra loro, Maria Paola Cappai dal Cagliari Fan Club di Pozzomaggiore, 66 anni, in pensione dopo 43 anni nell’insegnamento. Con il marito Giancarlo condivide trasferte e sacrifici: «Partiamo lunedì mattina in aereo da Olbia per Bergamo, poi prenderemo una macchina a noleggio». E aggiunge: «Quest’anno siamo stati a Parma, Bergamo e Udine. Trasferte che comportano sacrifici, non è semplice e rinunciamo anche alle vacanze per questa passione che ci travolge». Anche Chicco Mercenaro, 61 anni, pensionato e socio del Club di Calasetta, sarà sugli spalti: «Partiamo lunedì da Cagliari per Linate e rientriamo martedì da Bergamo». La spesa? «Per volo, pernottamento, spostamenti e pasti, almeno 350-400 euro a persona». Ma Chicco è anche un portafortuna: «Negli ultimi due anni, tutte le volte che sono andato in trasferta non abbiamo mai perso».

Passione senza confini

Agostino Trombetta, 67 anni, medico in pensione dopo 33 anni in pronto soccorso, è di San Severo, non ha origini sarde e partirà da Bari: circa 1.400 chilometri tra andata e ritorno. «Sono pieno di entusiasmo per questo momento magico che stiamo vivendo». Dopo la Juventus e Monza, tornerà in Sardegna per la sfida con il Bologna: «Per me il tifo è amicizia». Vincenzo Depau, 53 anni, sardo residente a Como, lavora in un asilo comunale farà meno strada rispetto agli altri. Ma anche la sua è una corsa contro il tempo: «Termino il lavoro alle 12.30, torno a casa, preparo il pranzo a mia figlia, poi vado a prenderla a scuola, mangiamo insieme e, infine, parto per Monza». Ritroverà amici da Tirano, Bergamo e Cagliari. Quattro storie, un solo filo rossoblù: seguire il Cagliari è come sentirsi parte della stessa famiglia, anche lontano dalla Sardegna.

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