I tifosi convinti:  ci vuole pazienza 

Nonostante un solo punto dopo le prime tre gare di campionato, a differenza di cosa sarebbe capitato in altre circostanze, i tifosi del Cagliari sono fiduciosi sul «cantiere rossoblù». Con Claudio Ranieri alla guida si respira decisamente un’aria di fiducia, poco importa se finora si è raccolto poco. «Un po’ di pazienza, è una squadra giovanissima e con tanti esordienti in serie A. Sono molto fiducioso», scrive Silvio sui canali ufficiali del club. Come lui Gianluca, che analizza l’ultima sconfitta in trasferta col Bologna: «Grande Luvumbo, ma dopo il vantaggio gli avversari hanno reagito e hanno vinto, credo però che con tanti giocatori nuovi del Cagliari ci penserà il mister Ranieri a sistemarli bene. Sempre forza Cagliari». Antonio si sbilancia in alcuni suggerimenti: «Io voglio vedere Prati in regia, Luvumbo, Oristanio e Petagna in attacco e dietro loro Nandez. Bisogna gettare nell'arena i giovani. Sono sicuro che sapranno dare la loro qualità», sostiene il tifoso rossoblù.

Ma che anche chi non nasconde critiche e perplessità: «Continuo a sostenere che la squadra non sia di qualità. Solo un altro miracolo di mister Ranieri potrà conservare la serie A», il duro giudizio di Salvatore. «Ranieri è serio e bravo metterà a punto la squadra e sono convinto che darà filo da torcere a tutti e si salverà certamente», è sicuro Eugenio.

Il nodo dell’attacco

« Ci vuole pazienza, certo, però considerando le prime partite ufficiali nei 90 minuti: 0 goal fatti col Palermo, 0 goal fatti col Torino, 0 goal fatti con l'Inter, 1 goal fatto col Bologna», scrive rammaricato Carlo. Dal mercato è arrivato un rinforzo come Petagna, ma la fortuna in questo momento non assiste il reparto. «Certo che tutti gli altri attaccanti ai box, una vera morìa», commenta Rita, «Lapa, Pavo, Desogus, Pereiro, Mancosu, Petagna, tutti fermi, speriamo di poterli recuperare a breve così da poter lavorare tutti insieme, finalmente». Seppure Pavoletti sia appena rientrato, l’analisi è corretta.

Sosta provvidenziale

Dopo il rodaggio e l’ambientamento delle prime tre partite, sono arrivate due settimane per lavorare, una manna dal cielo per Ranieri. Scalpita Mancosu che a breve dovrebbe essere recuperato, si rivede in campo Lapadula e gli incoraggiamenti sono tutti per loro. «Forza grande Lapagol torna presto, non vediamo l'ora di rivederti in campo perché i tuoi gol ci mancano tantissimo», commenta Luca. «Con Lapadula in campo è tutta un'altra squadra. Speriamo rientri presto», l’incoraggiamento di Matteo.

Il mercato

Il mercato è in linea di massima promosso dai tifosi. Tra un «ottimo lavoro» e un «bene così con gli acquisti», si registra qualche scettico come Marco, che commenta: «Siamo anche troppi in difesa e a centrocampo, ma davanti, come l'anno scorso, non c'è chi ha il goal nel Dna. Lo stesso Lapadaula, in Serie A, farà meno della metà dei goal fatti in B. Spero di sbagliarmi, ma serviva una prima punta che attacchi la profondità per sfruttare Luvumbo e Oristanio». Sugli arrivederci, è giusto per i supporters mandare Kourfalidis a farsi le ossa: «È giovane ed è forte. Penso potesse aspirare a una piazza migliore ma metterà minuti ed esperienza nelle gambe. Guarderò con simpatia il Feralpi», il parere di Franco. Su Petagna, la maggioranza è d’accordo: «Un bel giocatore e soprattutto adatto alle esigenze della squadra».

