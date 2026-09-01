I The Kolors tengono a battesimo l’Area Grandi Eventi 

Domani sera il concerto dei The Kolors inaugurerà una stagione nuova per l’Area Grandi Eventi di Torregrande, uno spazio realizzato dopo anni di lavori e destinato a ospitare manifestazioni di grande richiamo. Sarà il primo test sul campo: per il pubblico, per l’organizzazione e soprattutto per capire quanto l’area sia in grado di sostenere davvero il ruolo per cui è stata progettata.

Non è un passaggio secondario anche in vista del 25 settembre, quando scadrà il bando per l’affidamento in gestione dell’Area Grandi Eventi insieme all’area di sosta camper. Il concerto arriva dunque nel momento giusto per mostrare quali siano le potenzialità della struttura, rimasta per anni incompiuta e finalmente completata attraverso un intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr per 1,2 milioni di euro. La contabilità finale certifica poco più di 997mila euro di lavori eseguiti, ai quali si aggiungono i 17 mila euro spesi nelle scorse settimane per la pulizia e lo sfalcio necessari a preparare l’area al concerto. Per chi domani raggiungerà Torregrande, sarà necessario fare i conti con una serie di modifiche alla viabilità e con le disposizioni previste per la sicurezza.

Le ordinanze

I cancelli apriranno alle 20, il concerto comincerà alle 22. Dalle 14 cambierà la viabilità: divieto di transito e sosta in via Cristoforo Colombo, dall’ingresso dell’area fino a via dei Pescatori, e in via Magellano. Divieti di sosta riguarderanno anche alcuni tratti di via Stella Maris e via Francesco Barracciu, con rimozione dei veicoli dove previsto. Per evitare il traffico è previsto il servizio navetta da Oristano: una corsa ogni 15 minuti dalle 18,30 alle 22, ritorno dalle 23,30. Il biglietto costa un euro. Dalle 18 scatteranno anche i divieti: niente bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica nell’area, niente superalcolici oltre i 21 gradi e niente coltelli. Sempre dalle 18, in tutta Torregrande, saranno vietati petardi, mortaretti, razzi e fuochi d’artificio fino alla fine della manifestazione. Il concerto sarà la prima occasione per capire se, dopo tanto tempo, l’Area Grandi Eventi è finalmente pronta a fare il suo mestiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA