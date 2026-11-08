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Nuoro.
09 novembre 2026 alle 00:46

I tesori storici incantano i turisti 

Mille visitatori alla casa di Grazia Deledda e alla chiesetta di Valverde 

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Quasi mille visitatori in due giorni tra la Casa natale di Grazia Deledda e i luoghi della cultura, un centinaio alla chiesa di Valverde e a Noddule. È questo il bilancio della trentesima edizione di Monumenti Aperti che, sabato e domenica, ha riportato cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio storico, artistico e archeologico di Nuoro. Non tutti i siti, però, hanno registrato la stessa partecipazione e il nuraghe di Tanca Manna, forse per via della sua posizione periferica, è stato quello meno visitato.

I siti

Tra le aperture più apprezzate dai nuoresi c’è quella della chiesa di Nostra Signora di Valverde, restituita alla fruizione dopo i lavori di restauro. «Tra sabato e domenica abbiamo avuto un centinaio di visitatori, principalmente del Nuorese - raccontano Annalisa Alberti e Cristina Piras, eredi del sito – Siamo contente della riapertura e di aver aderito alla manifestazione. Il nostro obiettivo è renderla fruibile il più possibile: a fine mese ci sarà anche un concerto di musica sacra. Siamo felici di ospitarlo in questo luogo meraviglioso». Tra le curiosità, oltre a numerose opere d’arte, anche l’esposizione, per la prima volta, del registro della chiesetta in cui sono annotate tutte le vicende, fin dalla sua fondazione, nel 1685. Buono il giudizio di Francesco Lai, nuorese in visita: «Valuto positivamente l’apertura di Valverde perché è un bellissimo sito, una bella risorsa da valorizzare. Il restauro e la ristrutturazione realizzati aggiungono valore al luogo. Per tanti nuoresi è una scoperta o riscoperta».

Il Monte

Ottima la presenza in cima all’Ortobene, per la statua del Redentore: «L’evento è servito a far conoscere a tanti le tradizioni nuoresi, la storia della città e della statua del Redentore», dice il presidente del comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa. Buona la partecipazione a Noddule. «Solo nella mattinata di domenica ci sono stati circa 50 visitatori, tanti da Nuoro, Oristano e Cagliari e qualcuno arrivato dalla Penisola», riferisce Antonia Pintori di Nooraghe srls. Il presidente Isre, Leonardo Moro, sottolinea invece la partecipazione dell’Istituto fin dall’avvio dell’iniziativa: «Abbiamo proposto tre siti di assoluto rilievo culturale: la Casa natale del premio Nobel Grazia Deledda, il Museo della ceramica, con oltre 400 opere del primo e secondo Novecento in Sardegna, e la biblioteca specialistica di via Papandrea, che custodisce preziose opere e fondi rari, rappresentando un presidio culturale per studiosi e appassionati. La risposta è stata positiva».

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