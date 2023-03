I tesori sommersi nel mare del Golfo 

La sorpresa, o meglio la conferma di una ricchezza ipotizzata dei fondali del porto, arrivò da subito con la scoperta di un relitto tardorepubblicano «con centinaia di anfore, manufatti di ceramica, monete e tanti altri reperti. Oltre un migliaio. Un tesoro che impose la modifica dei lavori e la correzione del prolungamento del molo Sabaudo per non incidere sul sito sommerso che ancora dovrà essere indagato a fondo. Nelle immediate vicinanza altre emergenze, un altro relitto di epoca romana del IV secolo avanti Cristo.

È il 2005 quando i subacquei si tuffano a ridosso del molo Sabaudo. Indagini obbligatorie per verifiche la presenza di emergenze archeologiche a ridosso della banchina che l’Autorità portuale deve modificare, ampliare. Fu proprio l’Authority a mettere a disposizione un capannone, ex magazzino merci estere ormai in disuso per depositare eventuali reperti che non tardarono a riemergere dal fango e tornare in superficie. «Una sorta di “pronto soccorso” per anfore, vasellame, ceramiche che ben presto riempirono scaffali e spazi disponibili», ricorda l’archeosub Ignazio Sanna, coordinatore anche delle prospezioni subacquee e dei saggi di scavo.

Fenici, punici, romani, tardo romani. E ancora islamico, aragonese. È la storia che riemerge dal mare, lo stesso mare che quelle navi avevano solcato e che poi le tempeste avevano fatto naufragare trasformando i velieri e i mercantili in relitti. Tra questi anche imbarcazioni ben più recenti come la nave inglese o quelle francesi del 1793 di cui il Golfo degli Angeli custodisce diverse testimonianze.

C’è un tesoro nascosto sotto la superficie del mare, un immenso patrimonio storico e archeologico che giace sui fondali del Golfo e che centinaia di tuffi e immersioni hanno permesso di scoprire. Le indagini e i pochi cantieri di scavo avviati dalla Soprintendenza sono poi stati interrotti per mancanza di fondi, ma nonostante questo gli archeosub sono riusciti a raccogliere dati preziosi, indizi capaci di svelare i segreti dei relitti sommersi, le loro origini, la provenienza. Informazioni scovate tra i legni, le ordinate e le chiglie di legno, le tecniche costruttive degli scafi, ma anche indagando tra gli oggetti di bordo riaffiorati dal fango o dalla sabbia, esaminando le anfore e i contenitori, anche i cannoni che in alcuni casi erano presenti nei siti sommersi.

Le epoche

Le indagini

Le immersioni non si fermarono all’area del Sabaudo ma proseguirono, allargandosi, verso altre zone dello scalo cagliaritano. A nord-ovest del molo Ichnusa, per esempio, dove spuntò un relitto del II secolo dopo Cristo, mentre tre relitti riemersero sul versante opposto della banchina risalenti al II secolo dopo Cristo e al III secolo avanti Cristo. Poi altre scoperte. Ancora relitti di epoca romana ma anche i resti di una nave basca del XIV secolo dopo Cristo. Un’imbarcazione, quest’ultima, che da sola potrebbe giustificare importanti finanziamenti per una vera campagna di scavo. Intanto per la rarità. «Di relitti simili – avverte Ignazio Sanna – ne sono stati rinvenuti solo tre in tutto il bacino del Mediterraneo. Oltre a quello di Cagliari un altro nel mare di Barceloneta e davanti alle coste della Provenza».

A Sant’Elia

Anche il relitto inglese del XVII secolo costrinse i progettisti a “spostare” il tracciato del molo di sopraflutto del porto peschereccio in costruzione a Sant’Elia. L a nave aveva molti segreti da svelare. Come il carico di lastre di ardesia sistemate “a coltello” nella stiva. I reperti vennero esaminati al microscopio e mostrò similitudini con i materiali del Nord della Spagna, anche se la stessa ardesia veniva estratta anche in Galizia e Liguria. Sotto la sabbia anche un sestante per la navigazione in Oceano e una minuscola pipa di fabbricazione inglese.

