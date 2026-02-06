I tesori di S’Ortali ‘e su Monti 

A oltre sedici anni dall’ultima campagna di scavo, quando furono rinvenute le celebri asce nuragiche, tornano alla luce nuove e preziose tracce di un lontano passato. La campagna appena conclusa, nell’ambito del progetto "Le vie della transumanza in Ogliastra", finanziato dal Ministero della Cultura, ha restituito materiali di grande interesse che confermano la lunga frequentazione del sito nei millenni.

I reperti

Sotto il velo del tempo, gli archeologi hanno portato alla luce frammenti ceramici legati ad attività domestiche, come la tessitura e la preparazione degli alimenti, oltre a reperti metallici in corso di restauro tra cui due fibbie di età bizantina. Ritrovamenti che rafforzano le evidenze di una lunga frequentazione del monumento anche in età tardoantica. «L’intervento ha interessato in particolare una torre laterale e l’antemurale del complesso. È stato così riportato alla luce un antico ingresso, dotato di una scalinata che collega la torre laterale al nuraghe – spiega il direttore scientifico, l’archeologo della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, Enrico Dirminti – Si spera in nuovi finanziamenti in modo da ripartire proprio da questa zona per chiarire nel suo insieme una situazione molto interessante, che racconta la già nota continuità di frequentazione del nuraghe e aiuta a comprendere come vivevano i suoi occupanti». Sono ora previsti, interventi di restauro, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, un nuovo percorso di accesso al nuraghe e l’aggiornamento della cartellonistica. L’importo complessivo dei lavori, avviati ad 2025, è di circa 200 mila euro. «Il progetto comprende interventi di tutela e valorizzazione in sei siti in Ogliastra collocati lungo le antiche direttrici della transumanza» spiega l’architetta della soprintendenza di Cagliari e responsabile del progetto, Eleonora Fiorentino «Si tratta di contesti molto diversi tra loro: S’Ortali e Su Monti a Tortolì, Bau Nuraxi a Triei, Ruinas ad Arzana, Aleri a Tertenia, Gennacili a Lanusei e Scerì a Ilbono. Il finanziamento di circa 2 milioni e 300 mila euro, è molto importante perché non si ragiona più in termini di singolo sito, ma di sistema e di messa in relazione». Presente anche l’assessora alla Cultura Rita Cocco. «Gli scavi restituiscono elementi di grande valore storico e culturale, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di questo sito per il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA