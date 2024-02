I tesori del territorio in vetrina al salone Tourisma di Firenze 

Ci sarà anche Suelli al TourismA, il Salone archeologia e turismo culturale che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Firenze da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. Saranno il sindaco Massimiliano Garau e la rappresentanza comunale a illustrare al pubblico, dallo stand della Regione Sardegna, le recenti scoperte archeologiche e il vasto patrimonio culturale di Suelli.

Protagonisti indiscussi saranno il maestoso nuraghe Piscu, risalente al XV secolo a. C. e studiato sin dalla metà dell’Ottocento, la tomba campaniforme di Pranu Siara, unicum in Sardegna e il santuario di San Giorgio. Ma non solo: ampio spazio verrà dedicato anche al Museo archeologico, inaugurato lo scorso giugno e diventato in poco tempo una realtà importante nel panorama culturale del Sud Sardegna (vi sono esposti i reperti trovati nei recenti scavi che quelli riportati alla luce dai magazzini del Comune).

«È un vero orgoglio – dichiara il sindaco – presenziare a manifestazioni di questo calibro. Sono dieci anni che ci impegniamo con costanza e passione nella tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Suelli ha compiuto un lavoro straordinario, culminato nel riconoscimento internazionale della tomba di Pranu Siara e del nuraghe Piscu. Porteremo in mostra i pilastri della nostra cultura e storia millenaria, così come la passione e la determinazione che ci ha permesso di portare a compimento quest’importante traguardo e che guiderà anche i lavori futuri».

