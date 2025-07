I Terza categoria in campo a Quartu: si cercano gli eredi di Casula e Cavaleri 

Hanno preso il via lunedì sui campi in green set dello Sporting Ct Quartu i Campionati Italiani di Terza categoria maschili e femminili di tennis. Per il 13° anno, gli scudetti di categoria di singolare e doppio verranno assegnati in Sardegna.

In campo, per succedere nell'albo d'oro a Matteo Casula (Easy Sporting Capoterra) e Nicoletta Cavaleri (Ct Ragusa), si daranno battaglia 162 atleti (117 nel maschile e 45 nel femminile), in rappresentanza di undici regioni italiane. Oltre alla Sardegna, sono rappresentate Campania, Sicilia, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Calabria, Lombardia e Toscana. Il seeding maschile vede dodici classificati 3.1 al via, con le prime otto teste di serie assegnate a Jacopo Sanna (Tc Cagliari), al toscano Michelangelo Benedetti, Nicola Bocchieri (Tennis Elmas), all'umbro Franco Parlani, Leonardo Franzinu (Ct Decimomannu), Francesco Sulis (Torres Tennis), Paolino Andrea Spano (Tc Cagliari) e a Paolo Emilio Cossu Floris (Ct Zavaglia di Ravenna).

Le donne

Nel femminile (nove le 3.1 al via), guida l'entry list Camilla Monni (Ct Decimomannu), insidiata dall'umbra Camilla Salvatelli, dalla “padrona di casa” Alice Spiga, da Chiara Maoddi (Milano 26), Elisa Secci (Quattro Mori Tennis Team), Chiara Dasara (Gt Generale Rossi), Sara Corona e da Cristina Pili (entrambe dello Sporting Quartu). Le finali del singolare sono in programma domenica, mentre i tricolori di doppio (21 coppie iscritte nel tabellone maschile, undici in quello femminile) verranno assegnati sabato.



RIPRODUZIONE RISERVATA