«I terreni per le pale? Non li venderemo mai» 

Quegli enormi mostri fanno paura: sedici pale eoliche da sei megawatt ciascuna, alte 200-220 metri. Sono le torri che due società, la Asja e la Engie, vogliono sistemare nel territorio tra Sardara, Sanluri e Villanovaforru. E proprio il piccolo centro (che, secondo i progetti inviati dal ministero, dovrebbe ospitare tre pale di Asja e una di Engie) guida la rivolta della Marmilla. Una rivolta che unisce agricoltori e proprietari terrieri.

Lo scontro

Una rivolta che rischia di essere particolarmente dura. Il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis è già da tempo al lavoro per organizzare l’opposizione insieme a tutti i suoi compaesani. «In questo momento», spiega il sindaco, «siamo impegnati a studiare le mappe del territorio interessate dai due progetti. É un lavoro complesso, faticoso, ma è indispensabile per capire le intenzioni di chi vuole piazzare le pale. Ci sono oltre 130 particelle interessate dagli espropri». Una volta individuati i terreni, i proprietari possono essere messi sull’avviso e prepararsi, dunque, allo scontro. «Che», riprende Onnis, «potrebbe essere duro, durissimo. Stiamo raccogliendo denaro per pagare le spese legali di chi intende opporsi. Sia chiaro, non voglio illudere nessuno: magari perderemo il denaro e anche i terreni. Ma la dignità ci impone di batterci senza fare sconti».

L’offerta

E i suoi compaesani proprietari di terreni lo seguono. «Dopo tanto tempo», racconta uno di loro, Antonio Ibba, «sono riuscito ad avere un terreno unico grazie a una serie di accorpamenti. A ottobre, sono venuti a propormi di dare loro il mio terreno: mi hanno offerto seimila euro l’anno per vent’anni. “Facciamo”, ho detto loro, “un incontro a tre, voi, io e il sindaco”. Conoscendo le posizioni di Onnis, non si sono fatti più sentire. Ma c’è stata anche un’altra cosa che non mi è piaciuta: volevano affittare, non acquistare. E poi, alla fine, mi ritrovo io con tutto il materiale da smaltire? Hanno cercato di rassicurarmi ma non mi fido».

L’affitto

Ibba non è l’unico a opporsi. Ignazio Matzeu, agricoltore che coltiva grano, viti e olivi, è, se possibile, ancora più duro. «I miei terreni», attacca, «non sono in vendita. Possono anche venire con centomila euro in mano ma non glieli do. Grazie a Dio non ho bisogno di quei soldi. E, comunque, non è una questione di denaro. Non voglio essere complice dello scempio che verrebbe fuori». Matzeu, però, ha già toccato con mano quello che potrebbe accadere in futuro. «Ho anche terreni in affitto. In uno di questi, di circa duemila metri quadri, tra quindici giorni, sistemeranno un anemometro. Non mi sono potuto opporre dal momento che la proprietaria che vive nella Penisola ha accettato di concederlo per 2.500 euro l’anno».

L’opposizione

Nessuna disco verde da parte di agricoltori e proprietari terrieri. «Siamo pronti», interviene Delio Casu, «a opporci in tutti i modi, anche arrivando a fare le barricate». La battaglia non è soltanto quella di Villanovaforru. «Ma deve essere di tutta la Sardegna: non possiamo permettere che il territorio regionale venga devastato». Anche perché i benefici sono minimi. «Se avessimo qualche vantaggio, potremmo anche parlarne, magari cercando di individuare siti più idonei». Dai suoi terreni Casu vede le pale che sono già presenti nel territorio. «In questi giorni, sono frequentemente ferme perché c’è un surplus di produzione. Che senso ha piazzarne altre?». Il territorio, sostiene Casu, è compatto. «Anche perché in tanti centri si sta già lavorando sulle comunità energetiche. Tutti i contadini con cui mi capita di parlare sono contrari anche se quei dodicimila euro l’anno promessi a qualcuno sono un vitalizio che potrebbe rappresentare una tentazione».

A Sanluri

Il paese di Villanovaforru, dal sindaco ai proprietari terrieri passando per chi lavora nella campagne, è compatto contro l’assalto delle compagnie del vento. E gli altri centri? Proprio questo pomeriggio potrebbe arrivare una risposta importante dal Comune più popoloso della zona, la città di Sanluri: alle 18.30 è in programma la seduta di Consiglio su “Approvazione osservazioni del Comune di Sanluri sulle procedure di valutazione di impatto ambientale relative a progetti di realizzazione impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica”; la discussione, si legge nel sito del Comune, avverrà in forma aperta: “i cittadini interessati”, si specifica ancora nel comunicato, “sono invitati a prendere parte alla discussione, esprimendo liberamente le proprie considerazioni”. È probabile, anzi è praticamente certo che alla seduta prenderanno parte non soltanto i residenti di Sanluri ma anche tante altre persone provenienti dal resto del territorio.

