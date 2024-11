I terreni minerari tornano al Comune 

Gonnesa rientra in possesso dei 52 ettari di terreno dati in concessione alla Carbosulcis nel 1984. Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Cocco e l’amministratore della Carbosulcis Francesco Lippi hanno sottoscritto il protocollo d’intesa che martedì è stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale. Per una piccola parte dei terreni recuperati potrebbe prospettarsi un nuovo riutilizzo.

«Si tratta di circa un ettaro, all’interno del quale si trovano due immobili, un capannone e un’altra struttura che veniva utilizzata per la formazione dei minatori con la simulazione delle gallerie - ha spiegato il sindaco Cocco durante il consiglio comunale - questi due immobili potrebbero diventare la sede fisica della società A Meras Annos, che così manterrebbe la sede sociale a Gonnesa. Chiedo al Consiglio il mandato per trattare l’alienazione degli immobili. Se sarà trovato un accordo si dovrà tornare in Consiglio, unico organo che può autorizzare l’alienazione». Dai banchi della minoranza Antonello Casu ha presentato una mozione chiedendo il rinvio del punto all’ordine del giorno. «Ritengo che siano necessari ulteriori approfondimenti - ha detto Casu - e che nel Consiglio successivo i proponenti del progetto Aria debbano informare in modo esaustivo i consiglieri e i cittadini». Il sindaco ha ribattuto: «Oggi siamo qui per il mandato ad iniziare le trattative, in una fase successiva, se si dovesse arrivare ad un accordo, certamente organizzeremo un Consiglio con la presenza dei rappresentanti di A Meras Annos». La mozione di Casu è stata respinta, la maggioranza ha dato mandato al sindaco per avviare le trattative.

