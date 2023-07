I termini per il bonus bebè 

È possibile chiedere i contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e 2023 e successivi 5 anni, per i nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in paese. L’assegno mensile ammonta a 600 euro per il primo nato e a 400 euro per ogni figlio successivo, a prescindere dall’Isee. L’avviso è reperibile ne ll’albo pretorio del Comune. Per la consegna della richiesta sono previste due date di scadenza: il 25 luglio per i bambini nati nel 2022 e il 31 dicembre per i bambini nati nel 2023. (fr. l.)

