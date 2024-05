I teppisti nel regno de Is Curridoris 

Paletti in ferro divelti, funi stracciate, insegna ridotta in mille pezzi e rifiuti abbandonati. Questa volta i vandali hanno colpito un luogo simbolo del paese, l’area che si trova davanti alle due torri del vecchio acquedotto comunale, in piazza Stagno, dove si trova il museo degli Scalzi gestito dall'associazione “Is Curridoris de Santu Srabadoi”.

Il raid

Il raid è avvenuto durante la notte tra giovedì e venerdì. Qualcuno ha voluto lasciare la firma nell’area dove l’associazione, in occasione delle feste e di eventi importanti, mette in mostra le gigantografie sulla Corsa degli scalzi. «Non ne possiamo veramente più - denuncia il presidente dell’associazione, Alessio Camedda - Non è la prima volta che accade. Ma adesso ci hanno distrutto anche l’insegna con la scritta “Is Curridoris”, un gesto che fa davvero male. È chiaro che si tratta di un dispetto; non capisco il divertimento poi nel piegare i paletti di delimitazione dell’area. Siamo indignati: da parte dell’associazione c'è tanto sacrificio, lavoro e denaro. C'è l'impegno, la dedizione e il tempo di tanti ragazzi e uomini che gratuitamente si sono messi a disposizione per tenere decorosa l’intera zona. Chi ha agito ha mancato di rispetto al paese».

L’appello

Camedda fa un appello ai genitori dei giovani che frequentano la zona: «Non devo fare la morale a nessuno, ma a questo punto chiedo alle famiglie di intervenire. Questi sono atti vergognosi, ci si può divertire anche senza distruggere nulla. Perché prendersela con un luogo caro a tutti i cabraresi? Spero almeno che tra i vandali non ci siano corridori». L’associazione ha più volte incontrato i giovani che frequentano piazza Stagno: «Abbiamo chiesto a tutti di rispettare la zona - conclude Camedda - ma i risultati sono questi».

Le telecamere

L'associazione ha chiesto al Comune di visionare le immagini registrate dalle telecamere: «La polizia locale è già al lavoro - spiega il sindaco, Andrea Abis - Purtroppo la strumentazione che si trova sopra le due torri è datata rispetto a quella presente in piazza Stagno e ha un livello di tecnologia molto basso». Ma l’analisi del sindaco va oltre, giustamente, l’atto teppistico in se: «Quello che è accaduto è molto triste. Si tratta di 16enni che però vanno puniti. Noi come Comune stiamo cercando di mettere in piedi iniziative per contrastare il fenomeno dello sbandamento. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di darci una mano per tenere sotto controllo la zona».

