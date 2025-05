I Tenores di Orosei insieme a Zoe Pia 

“Indindara” nasce dall’incontro tra la clarinettista, launeddista sperimentatrice, compositrice jazz sarda, originaria di Mogoro, Zoe Pia e le quattro voci dei Tenores di Orosei, che vantano uno dei maggiori repertori musicali dell’isola che spazia tra il sacro e il profano.

Oggi il progetto diventa un album registrato nello studio di Marti Jane 2 Robertson, co-prodotto dal Centro di Produzione dell’Adriatico e pubblicato dall’etichetta norvegese Losen Record. Un’immersione sonora nel respiro ancestrale dell’Isola, un flusso vitale tra l’arcaico, il sacrale, l’avanguardia e la creazione estemporanea verso l’opportunità di un viaggio conoscitivo delle intime aspirazioni dell’uomo e del suo rapporto con la vita. I suoni delle launeddas e del clarinetto con effetti elettronici, loopstation, campanacci e strumenti tipici delle processioni si uniscono alle straordinarie sonorità delle quattro voci dei tenore per andare verso nuove risoluzioni acustiche, trasmettere l’idea di eternità e togliere ogni riferimento temporale per respirare un’atmosfera mediterranea, ma soprattutto arcana, espressa però in un linguaggio vivo. Una doppia stratificazione che crea un cortocircuito verso l’atemporalità.

