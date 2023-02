I tenores di Neoneli sabato a San Paolo  

Concerto gratuito dei Tenores di Neoneli sabato alle 18 nel salone parrocchiale dell’oratorio di San Paolo, in piazza Giovanni XXIII.

I Tenores di Neoneli hanno compiuto 46 anni ma non brinderanno al ricordo degli innumerevoli successi già consolidati nel tempo. Coglieranno invece l’occasione per presentare i loro nuovi progetti. Quando nel 1976 Tonino Cau fondò il gruppo non immaginava probabilmente quanta strada avrebbe fatto il quintetto nato dal sogno di promuovere il canto a tenore nel mondo. Questa antichissima tradizione rischiava di scomparire dalla memoria collettiva, dato che ormai non cantavano quasi più neanche gli anziani cantadores.

In questi decenni Il percorso dei Tenores di Neoneli è stato non solo artistico, con oltre trecento componimenti editi, ma anche chilometrico se si pensa che gli ambasciatori del canto sardo a tenore hanno girato tutti i continenti, raggiungendo, per ora, 37 nazioni e stringendo collaborazioni con star della musica nazionale e internazionale come: Eugenio Bennato, Josè Barros, Rao Kjao, Elio, Guccini, Ligabue, Baccini, Branduardi, la Pfm, Finardi.

Antesignani dell’impegno ambientalista hanno prodotto video tematici educativi sulla tutela del territorio e hanno scritto e cantato ovunque nel mondo una danza sarda contro i piromani “Su ballu ‘e su fogu”. Nel 1996 hanno dedicato un intero cd alle tematiche ambientali, “Terra nostra”, prodotto da Elio e diffuso a livello nazionale e nelle scuole sarde. I tenores di Neoneli hanno scritto anche numerosi libri e ora stanno per pubblicare il decimo prodotto editoriale.

